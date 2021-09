Les patrons flamands font le forcing pour obtenir le bonus emploi

Si la régionalisation est un thème récurrent dans le discours des patrons flamands, le bonus emploi, qui vise à rendre le travail plus attractif, figure dans l’accord de gouvernement flamand de 2019. L’idée est d’accorder un supplément de 50 euros par mois (soit 600 euros par an) pour ceux qui gagnent moins de 1.700 euros bruts par mois. Ce supplément diminuerait à mesure que l’on s’approcherait des 2.500 euros brut par mois. Au-delà, le bonus ne s’appliquerait plus. Le coût budgétaire est estimé à 329 millions d’euros par an.