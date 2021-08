250 personnes évacuées d'Afghanistan par la Belgique en une journée

Mieux que vendredi

Le premier vol a embarqué 57 Belges et ayant-droits et 27 Néerlandais. Ce sont ensuite 17 Belges et 65 Néerlandais qui ont pris place dans un 2e vol. Une troisième rotation entre les deux capitales a eu lieu dans la soirée et l'appareil s'est désormais posé à Islamabad, indique-t-on au cabinet de la ministre Wilmès, où l'on n'était pas encore en mesure de préciser le nombre de Belges à bord. Celui-ci devrait être "conséquent", prévoit-on au ministère des Affaires étrangères.