30% des personnes admises à l'hôpital pour le Covid-19 sont totalement vaccinées

C'est une donnée attendue depuis longtemps . Et qui a été identifiée, à tort, à plusieurs reprises , puisque l'on a vu des publications mentionnant qu'à peine 2% des hospitalisations concernaient des personnes totalement vaccinées. À ceci près que cette donnée émanant de Sciensano valait pour toutes les admissions de l'année 2021. Or, au début de l'année, les personnes vaccinées ne couraient pas les rues; fin janvier, moins de 30.000 Belges affichaient une couverture vaccinale complète, contre 7,76 millions actuellement . Tout, sauf une photo fiable donc .

Durant les 8 premiers jours du mois d'août, les personnes entièrement vaccinées représentaient environ 30% des admissions à l'hôpital pour cause de Covid-19. Celles avec une vaccination partielle, quelque 7%, ce qui laisse près de 63% de non vaccinées.

Photo qui vient d'être publiée, dans un rapport signé Sciensano et datant du 17 août. Qu'y voit-on? Que du 1 au 8 août, environ 30% des admissions à l'hôpital dues au Covid-19 concernaient des personnes entièrement vaccinées ; une proportion qui ne fait que grimper depuis le mois de mai. En juillet, on tournait autour des 25%.

Un facteur risque divisé par dix, si pas plus!

"Depuis juillet, une large proportion de patients hospitalisés ont entre 40 et 59 ans, ne sont pas entièrement vaccinés et ne souffrent pas de comorbidités sous-jacentes. Une hypothèse pour cette hausse pourrait être que cette population se percevait moins à risque de covid sévère."

Si l'on veut comparer ces 30% et 70%, il convient de les rapporter à leur population totale, à savoir les cohortes de vaccinés et de non-vaccinés. À ce petit jeu, sur la base des données fournies par Sciensano, il ressort qu'un adulte entièrement vacciné a un fifrelin plus de dix fois moins de chances de terminer à l'hôpital qu'une personne non ou partiellement vaccinée.