53 personnes sont toujours portées disparues suite aux inondations

Après avoir été réduit à 70 dans la journée de lundi, le nombre de personnes portées disparues en raison des fortes inondations qui ont touché la Belgique la semaine dernière est remonté à 116 mardi matin , ont indiqué le cabinet de la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden et le Centre de crise, confirmant une information de VTM. Après de nouvelles informations données à 17h, 63 personnes ont finalement montré signe de vie, portant le bilan provisoire des disparus à 53.

Il était attendu que ce chiffre fluctue pendant quelques jours. D'une part, parce que des individus allaient être retirés de la liste lorsqu'ils auraient donné signe de vie (une cinquantaine lundi) et d'autre part, parce que de nouvelles personnes allaient être portées disparues par des proches ou des amis qui s'inquiètent de rester sans nouvelle depuis plusieurs jours.

Le nombre de morts s'élève toujours à 31 mardi après-midi. Parmi eux, 30 ont été identifiés. "Les vérifications ne sont pas encore terminées et prendront encore plusieurs jours", précise le centre de crise.

Les différents opérateurs de télécommunications travaillent à rétablir le réseau le plus rapidement possible dans les zones impactées. Une couverture minimale est assurée pour permettre aux habitants des zones touchées de téléphoner et de surfer, même si c'est à une vitesse réduite, ajoute le centre de crise.