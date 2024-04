La Flandre concède deux jours de répit au carrefour Léonard

"Cela ne laisse pas le temps nécessaire pour vérifier les impacts de cette fermeture et je ne vois pas comment, en deux jours, on va trouver des mesures d'accompagnements dignes de ce nom", commente Matthieu Pillois (DéFi), échevin de la Mobilité d'Auderghem. "Je ne comprends pas cette obstination à ne pas reporter et faire les choses correctement. Voilà plus d'une semaine qu'on alerte et on n'entend toujours rien venir de la Flandre, alors que c'est à elle de proposer des mesures ou des solutions. On reste dans une forme de mépris des habitants des communes bruxelloises."