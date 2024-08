Le smartphone bientôt interdit dans 373 écoles du réseau Wallonie-Bruxelles

L'interdiction de smartphones mise en place par le réseau WBE, soit les écoles officielles, concerne 132.600 élèves et sera d'application dans le courant de l'année scolaire.

Les 373 écoles du réseau Wallonie-Bruxelles Enseignement vont baliser l'usage du smartphone dès cette rentrée . Une interdiction sera d'application en maternelle, primaire et secondaire dans le courant de l'année, rapportent Le Soir et Sudinfo ce jeudi.

La mesure du réseau WBE, soit les écoles officielles , concerne 132.600 élèves dans 373 établissements. Elle s'appliquera tout de suite pour un certain nombre d'écoles qui lancent l'expérience à la rentrée de lundi prochain. Pour la plupart des autres établissements, le pas sera franchi dans le courant de cette année scolaire.

Lutte contre le harcèlement

Cette interdiction s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le harcèlement . "Au-delà de l'aspect harcèlement, de nombreuses études dénoncent les conséquences d'une surexposition au smartphone pour la santé et le climat scolaire", indique Julien Nicaise, administrateur délégué du réseau WBE.

"Cela ne veut pas dire qu'on ne travaille pas sur les outils numériques, que du contraire. L'objectif est d'encadrer, guider et donner les clés à la jeunesse pour utiliser au mieux ces outils qui sont natifs pour eux. On parle souvent de nouveaux médias, mais ce sont des nouveaux médias pour les plus anciens d'entre nous... Pour nos élèves, il s'agit presque d'une autre grammaire, d'un outil de référence. À nous de les amener à les utiliser au mieux, à se questionner sur les usages", conclut Julien Nicaise.