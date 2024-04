Yves Delacollette nommé administrateur provisoire de Bit4You

Avocat et médiateur reconnu, Yves Delacollette, ex-patron de la filiale belge de Deutsche Bank, a été chargé de sortir la plateforme d'échanges de cryptomonnaies de l'ornière dans laquelle elle se trouve.

Yves Delacollette, entre autres ancien patron de la filiale belge de Deutsche Bank et ex-bras droit de Franco Dragone , a été désigné par la cour d'appel de Bruxelles comme administrateur provisoire de Bit4You , à charge pour lui de trouver une solution pour sortir Bit4You de l'ornière dans laquelle elle se trouve. Dans sa tâche, il sera aidé par l'avocat Michel Forges , désigné comme praticien de la réorganisation. Ils succèdent au collège précédent d'administrateurs provisoires de Bit4You qui était composé de l'avocat Nicholas Ouchinsky et du réviseur Dirk Smets .

S'il est trop tôt, pour le nouvel administrateur provisoire, de se prononcer sur le dossier, il nous a cependant expliqué que la plateforme était en cessation de paiement. "Il n'y a plus un euro dans les caisses de Bit4You", nous a déclaré Yves Delacollette, qui entend mettre toutes les parties autour de la table afin de trouver la solution la plus harmonieuse possible.