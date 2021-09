À Bruxelles, le nombre de dossiers judiciaires financiers traités sera limité

Le procureur général de Bruxelles Johan Delmulle pointe le manque d'enquêteurs spécialisés en matière économique et financière. Et décide de limiter le nombre d'enquêtes traitées par la police judiciaire fédérale.

Le procureur général de Bruxelles Johan Delmulle prend l'habitude de secouer le cocotier à la rentrée judiciaire. Il y a deux ans, il appelait à abolir la chambre du conseil pour permettre d'accélérer les procédures judiciaires en matière économique et financière. Il n'a pas été entendu et enfonce le clou deux ans plus tard, cette fois-ci avec une décision qui pourrait bien faire grincer des dents en haut lieu.

"Après avoir tiré à plusieurs reprises la sonnette d'alarme (...), deux plus tard, je ne vois aucun progrès sur le terrain, bien au contraire." Johan Delmulle Procureur général de Bruxelles

Dans son discours de rentrée – une mercuriale – prononcé ce mercredi après-midi, le procureur général a annoncé son intention de mettre sur pied un "comité de pondération" composé du parquet et de la direction de la police judiciaire fédérale (PJF) de Bruxelles. Celui-ci devra décider si, oui ou non, la PFJ peut s'emparer de l'enquête.

"Nous allons donc nécessairement faire des choix dès aujourd'hui pour savoir dans quelles enquêtes nous allons encore investir du personnel spécialisé, et quelles plaintes ou faits ne seront plus traités par la PJF de Bruxelles", a précisé Johan Delmulle. Le comité évaluera l'importance des dossiers selon des "paramètres" nationaux et locaux.

Coupes claires

87 Les sections financières de la PJF de Bruxelles comptent 87 enquêteurs aujourd'hui, contre 103 en 2014 et 131 en 2002.

Cette décision s'appuie sur un constat frappant et répété depuis des années: le manque criant d'enquêteurs spécialisés. "Les enquêtes économiques-financières et fiscales, complexes et difficiles, sont menées par les DR4 et DR5 de la PJF de Bruxelles. Le nombre d'enquêteurs spécialisés dans ces divisions était de 103 enquêteurs au 1er janvier 2014. Aujourd'hui, elle compte encore 87 enquêteurs. Au 1er janvier 2002, ce nombre était de 131", commente le procureur général.

Il est à noter que d'autres policiers traitent de ces dossiers à Bruxelles: l'Office central de répression de la corruption (OCRC) et l'Office central de lutte contre la délinquance économique et financière organisée (OCDEFO), ce dernier ayant subi d'importantes coupes claires dans ses effectifs sous la coalition suédoise. Le procureur général Delmulle a rappelé avoir "tiré à plusieurs reprises la sonnette d'alarme" et constate que, "deux ans plus tard, (il) ne voit aucun progrès sur le terrain, bien au contraire".