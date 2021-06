À Bruxelles, les verts donnent le tempo

Faire jurisprudence d'une condamnation de la Stib pour discrimination à l'embauche. Une phrase dans un journal aura suffi à Rajae Maouane pour mettre le feu à la majorité bruxelloise. Un jugement conforte-t-il la position d'Ecolo? Qu'on en fasse la règle et peu importe finalement si la question soulevée – le marronnier du voile dans la fonction publique – heurte certains partenaires, certaines sensibilités au sein de la population et déshabille comme jamais une entreprise publique emblématique de la capitale. Un tweet de la coprésidente d'Ecolo sur le conflit israélo-palestinien et voici que cette autre problématique ultra-sensible s'invite au Parlement bruxellois non sans malaise au sein de cette même majorité régionale.

Au-delà de cette méthode rappelant l'éléphant du magasin de porcelaine, il faut souligner l'extraordinaire capacité des écologistes à diriger l'agenda politico-médiatique bruxellois. Les verts donnent une fois de plus le la , et c'est comme un pied de nez à ceux qui se félicitent de l'écrasement de cette vague climatique qui les avait portés vers les sommets aux dernières élections.

Durant la campagne de 2019, l'enjeu environnemental, mis au devant de la scène par la dynamique mondiale emmenée par Greta Thunberg, labourait un terrain sur lequel les écologistes jouissent d'une longueur d'avance sur les autres partis. Dans leur discours, l'expertise associée à la force du message construisent un modèle puissant et enthousiasmant pour une part de la jeunesse et des classes moyennes en quête d'un sens à donner à leur confort social. L'enjeu pour les verts est de maintenir ce climat politique propice aux débats environnementaux dans la durée. Depuis deux ans, ils y parviennent avec une incontestable détermination soutenue par le programme du gouvernement bruxellois.

Un débat urbain phagocyté

Mais dans cette succession de polémiques, elles phagocytent le débat urbain à travers un prisme qui est surtout celui d'une classe de population plutôt aisée qui vit majoritairement au sud du canal. Caricaturons un peu. Le remplacement de la bande cyclable de l'avenue de Tervueren préoccupe-t-il la mère célibataire sans emploi qui attend un logement social au nord de Bruxelles? Probablement que non. Avec la question sociale, celle de la relance qui occupe tant l'actualité wallonne, flamande et fédérale semble également étouffée . Le modèle économique de la Région-Capitale est pourtant en péril.

Ce déséquilibre peut paraître favorable à Ecolo. Toujours en retard, les autres partis n'en finissent plus de s'enfermer dans une posture réactive. C'est à nouveau le cas avec cette poussée en faveur du voile islamique qui finit par ébranler le navire fédéral. Non sans sincérité, Ecolo prend le leadership à gauche à la faveur d'une double stratégie de plus en plus claire: la mobilité pour séduire les classes moyennes, l'identité pour attirer les classes populaires musulmanes qui votent moins massivement pour les verts. Toutefois, cette logique pourrait en effrayer plus d'un. Et se payer en Wallonie où les sensibilités diffèrent.