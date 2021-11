Annelies Pauwels: "L’intérêt croissant de l’extrême droite pour les armes à feu est inquiétant"

Annelies Pauwels, chercheuse pour le Vlaams Vredesinstituut, a observé, comme le relate la Sûreté de l'État dans son dernier rapport, une polarisation croissante de la société depuis le début de la pandémie et une intensification de l’activité de groupes disparates d’extrême droite en Belgique.

L’affaire Jürgen Conings, ce caporal lourdement armé qui voulait s’en prendre aux institutions et au virologue Marc Van Ranst, a révélé au grand jour la circulation au sein de l’armée belge de l’idéologie d’extrême droite ainsi que la présence de groupuscules radicaux pouvant constituer un danger. Récemment, des perquisitions ont été menées dans trois casernes du pays et au domicile de plusieurs militaires soupçonnés d’avoir diffusé des messages incitants à commettre des infractions liées au terrorisme.

Dans son rapport annuel pour l’année 2020, la Sûreté de l’État relève une polarisation croissante de la société depuis le début de la pandémie et une intensification de l’activité de groupes disparates d’extrême droite en Belgique. Une évolution qu’a aussi constatée Annelies Pauwels, chercheuse pour le Vlaams Vredesinstituut (organe attaché au Parlement flamand et actif dans la promotion de la paix et de la prévention de la violence) et spécialisée dans les phénomènes de radicalisation.

L’affaire Jürgen Conings a-t-elle dévoilé au grand jour ce dont on se doutait déjà?

Effectivement, ce n’est pas la première fois que ce type d’affaires éclate en Flandre. En 2006, on a eu le cas d’un groupuscule militaire d’extrême droite qui avait planifié un double attentat. Le projet consistait à tuer à la fois le leader du Vlaams Block, Filip Dewinter, et l’activiste et fondateur de la Ligue arabe européenne Abou Jaja dans le but d’imputer ces meurtres à des terroristes islamistes et d’accélérer la radicalisation. Pour ce faire, le groupe, qui disposait de connaissances militaires et tactiques, avait constitué un arsenal d’armes. La Belgique n’est pas la seule concernée. En Allemagne, par exemple, un groupe de commandos de l’armée qui était gangréné par l’idéologie d’extrême droite a récemment été dissous.

Ce dossier est-il particulier ou emblématique de ce qu’est l’extrême droite aujourd’hui?

Certains éléments sont effectivement représentatifs du profil que l’on peut retrouver aujourd’hui. Conings était lié à des groupuscules même s’il a agi seul. Il avait des connexions et était actif dans des groupes et sur les réseaux sociaux.

Ce qu’on constate aujourd’hui, c’est que certains partisans d’extrême droite sont plus âgés qu’auparavant. Contrairement aux radicalisés que l’on peut trouver dans le terrorisme islamique, ils ne sont pas très jeunes. Ce qui est intéressant aussi, c’est la combinaison entre l’idéologie de droite et l’intérêt pour le complotisme. Évidemment avec le Covid-19, ce lien s’est fortement renforcé. On constate d’ailleurs que l’instrumentalisation de la pandémie est devenue un moyen très utilisé par l’extrême droite pour tenter de convaincre la population.

Ces groupes sont-ils plus nombreux qu’avant ou parvenons-nous à mieux les identifier?

Dans le cas de l’Allemagne, il existe un contrôle permanent des services de renseignements pour déceler les cas d’extrême droite. En Belgique aussi, les services secrets militaires établissent une liste des personnes dans l’armée dont ils soupçonnent des idéologies d’extrême droite. Une trentaine de noms y figurent actuellement.

En dehors de l’armée, ces noyaux d’extrémistes sont-ils concentrés dans certaines régions?

Il y a quelques années d’ici, on pouvait pointer quelques communes qui avaient des problèmes d’extrémisme islamiste. On pense à Molenbeek, Schaerbeek ou Vilvoorde. Ici, ce n’est pas vraiment le cas. Il n’y a pas de réelle concentration, aussi parce que la radicalisation concerne des personnes plus âgées et non des groupes de jeunes, et que le phénomène est plus diffus. Nous avons tenté de savoir auprès des services de renseignement et de sécurité s’il existait des poches, mais à ce stade, ce n’est pas clair. On sait que certains groupes sont actifs à certains endroits, mais on ne peut pas vraiment cibler de zones en particulier. Il semblerait en tout cas que ce soit autant dans les villes que dans les campagnes.

En plutôt en Flandre qu’en Wallonie?

Le mouvement vit aussi en Wallonie, mais il est plus underground. En Flandre, c’est moins caché.

On constate en tout cas qu’ils sont plus ouverts sur internet. Ils ne s’attendent pas à être poursuivis pour leurs propos. Sur ce point aussi, c’est différent de ce qu’on avait pu observer avec le djihadisme dont la stratégie était de communiquer sur des groupes fermés. Ceux qui sont conscients des risques savent masquer leurs opinions. Ils s’en tiennent à des propos extrêmes, mais qui restent dans les limites de la légalité. Ils utilisent notamment le détournement d’images faisant référence au nazisme ou à l’holocauste, mais font passer ça pour de l’humour afin de pouvoir invoquer la liberté d’expression.

Tout se passe donc sur le Net, les réseaux sociaux…

Oui, mais ils sont aussi très actifs dans la vie normale. Certains groupes incitent leurs membres à s'entraîner et à utiliser des armes. À côté de cela, c’est vrai qu’on a aussi des gens qui agissent seuls, qui sont actifs en ligne et qui prennent part à différentes discussions, qui s’investissent à différents niveaux.

En fait, on distingue différentes tendances inquiétantes: les groupes néonazis structurés comme le groupe Right Wing Resistance, composés de personnes qui se connaissent bien, qui se font confiance et qui font des activités ensemble. Autre catégorie, celle qui suit les groupes en ligne, mais sans forcément faire partie d’un groupe offline. Ceux-là sont plus difficiles à identifier et on ne sait pas vraiment s’ils sont capables d’agir. Dans quatre cas sur cinq, l’entourage de ces "loups solitaires" a généralement remarqué qu’ils avaient des idées extrémistes. Ils ne passent pas inaperçus.

Mercredi, deux militants d’ultradroite ont été pincés en France en possession d’armes à feu et de matériel destiné à la fabrication d’explosifs. Ces armes, où les extrémistes se les procurent-ils?

De récentes recherches menées par l’université d’Oslo montrent que l’extrême droite utilise de plus en plus les armes à feu. Ce qui va à l’encontre de l’idée que l’on peut se faire de ces loups solitaires qui s’arment de couteaux.

C’est très inquiétant parce qu’un attentat commis avec des armes fait beaucoup plus de victimes. Aussi parce que ces armes, ils se les procurent de manière légale. Là encore, c’est différent de ce qu’on a connu avec le djihadisme islamique. Dans ces milieux d’extrême droite, il y a une réelle fascination pour les armes. Ils les collectionnent et s’entrainent avec. Ce qui est assez logique au fond puisqu’une partie d’entre eux vient du milieu de la sécurité, de la police ou de l’armée. Il leur est très facile d’acquérir ou de détourner des armes. Ils connaissent aussi très bien les failles dans les lois et les règlements.

Sait-on quelles actions ils seraient susceptibles de mener?

Pas vraiment. On sait que la migration et l’islam sont devenus des thèmes centraux dans tous les groupes. Même les actions des ultranationalistes sont plus focalisées sur la migration alors qu’il y a 20 ans, ils s’intéressaient plus à l’indépendance de la Flandre.

Quel est le rôle des femmes dans l’extrême droite actuelle?

Elles sont actives, mais leur rôle dépend aussi des groupes dans lesquels elles évoluent.

Dans les groupes identitaires qui cachent leur extrémisme par exemple, elles sont utilisées pour rendre le message plus "mainstream" et diffuser la propagande sur internet. Aussi pour toucher un public plus modéré, qui ne se montre pas directement sensible aux idées néonazies. Il s’agit souvent de jolies femmes qui ont un profil tout à fait ordinaire et qui, à première vue, écrivent des textes sur des sujets ordinaires: la cuisine, la mode, etc. Et dans ces messages viennent se glisser des propos extrémistes. L’objectif, c’est de faire dévier l’autre personne vers des groupes radicaux.

Vous effectuez des parallèles avec le djihadisme. Les programmes de désengagements sont-ils efficaces sur l’idéologie néonazie?