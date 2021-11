Appel au boycott des bars: le parquet face à une explosion des affaires de mœurs

Montré du doigt, le parquet de Bruxelles affiche sa volonté d'aboutir, mais souligne ses contraintes face à l'afflux massif de dossiers de mœurs: +113% en trois ans.

Depuis le début du mouvement #balancetonbar, né à Bruxelles, le parquet de la capitale a brillé par son absence. Deux communiqués courts et froids pour pis-aller, face à une grogne grandissante et à une presse de plus en plus critique. Sous couvert d'anonymat, de nombreux magistrats s'en inquiètent, trouvant ce silence "inacceptable et désastreux". Sollicité par L'Echo, le parquet de Bruxelles décide finalement de préciser sa manière de travailler, avance des chiffres et reconnaît des écueils.

"Quand des suspects potentiels sont publiquement identifiés, ils ont le temps de préparer leur défense." Sarah Durant Porte-parole du parquet de Bruxelles

Lundi, le collectif féministe Ufia a appelé au boycott, ce vendredi, contre ce qu'il estime être des "violences sexuelles systémiques" dans les bars et clubs de la capitale belge. Les autorités doivent notamment pouvoir "identifier, ficher et sanctionner systématiquement les établissements et membres du personnel problématiques" dès qu'un signalement de violences sexuelles leur est fourni, estime l'Ufia.

Face à la défiance, le parquet de Bruxelles indique vouloir toujours travailler "en sous-marin". "Nous avons des exemples concrets où tellement d'informations – et de fausses informations – circulent qu'elles font capoter un dossier. Quand des suspects potentiels sont publiquement identifiés, ils ont le temps de préparer leur défense. Le 'trial by media' est très dangereux. Faut-il le rappeler, ces suspects bénéficient toujours de la présomption d'innocence", pointe Sarah Durant, porte-parole du parquet de Bruxelles.

"Nos magistrats de la section mœurs travaillent à charge et à décharge, cela prend du temps. Il faut aussi rajouter à cela un manque de moyens, notamment techniques. Un exemple concret: dans un dossier où parmi les éléments figurait une tache de sang sur les draps, nous n'avons pas les outils techniques pour savoir s'il s'agit de sang menstruel ou issu d'une blessure. C'est pour vous expliquer aussi avec quels moyens on travaille", explique Sarah Durant.

Un nombre de dossiers doublé en trois ans

+113% Entre 2017 et 2020, le nombre de nouveaux dossiers de mœurs traités par le parquet de Bruxelles a progressé de 924 à 1.977, soit une hausse de 113%.

Aujourd'hui, trois magistrats, trois juristes et quatre personnels administratifs émargent à la section "mœurs" du parquet de Bruxelles. Il y a un mieux: jusqu'en 2018, il n'y avait que deux magistrats. Et l'arrivée d'un juriste supplémentaire est d'ores et déjà actée. "C'est le signe que les affaires de mœurs sont une priorité pour nous", martèle la porte-parole.

Mais le parquet fait face à un afflux sans précédent de dossiers. En 2017, 924 nouveaux dossiers étaient entrés, puis 1.639 en 2018, 1.652 en 2019 et 1.977 en 2020 (année marquée par un grand nombre de faits de détention d'images pédopornographiques). Des chiffres plus que doublés (+113%) en trois ans! La raison? La libération de la parole via le mouvement #MeToo et l'efficacité des Centres de prise en charge des violences sexuelles (CPVS) sont mises en avant.

Le parquet défend aussi sa méthode. "On n'accepte pas les classements sans suite 'd'opportunité'. Mais la justice a besoin d'éléments de preuves, de traces biologiques, d'images de vidéosurveillance. Même si ce n'est pas la première préoccupation d'une victime de faits aussi horribles, il faut qu'elles aillent déposer plainte rapidement auprès du CPVS, qu'elles ne se lavent pas, ne lavent pas leurs vêtements ou les draps. Il est indispensable de se ménager la preuve", décrit la porte-parole.

Elle poursuit: "Il y a quelques jours, nous avons commémoré les 25 ans de la marche blanche, qui nous rappelle aussi comment la justice a été décriée. Aujourd'hui, nous ne voulons plus de magistrats dans leur tour d'ivoire. Le parquet travaille, mais les choses prennent du temps. Les analyses sont menées. Il n'y a aucun couac à relever dans les dossiers de mœurs qui préoccupent aujourd'hui l'opinion", considère Sarah Durant.