Après sa vente, il restera dix millions d'euros dans les caisses d'Integrale

Au cours de cette même assemblée des actionnaires, on a appris que Nethys, l'actionnaire majoritaire d'Integrale, s'était opposé à la décharge à accorder aux adminstrateurs et au commissaire d'Integrale. En réalité, Nethys, représentée par Renaud Witmeur, son CEO ad interim, ne voulait pas donner une décharge à des administrateurs qui n'ont pas pu présenter un rapport de la situation. En effet, à la suite de suspicions de malversation et face à la dégringolade de la solvabilité de l'assureur, c'est la Banque nationale de Belgique (BNB) qui a repris les commandes de l'assureur en désignant un collège d'administrateurs temporaires en lieu et place du conseil d'administration et du comité de direction. Nethys entend se prononcer sur la décharge quand elle aura en face d'elle les administrateurs d'Integrale et non ceux de la BNB.