Au procès de Paris, les djihadistes survivants s'épanchent

Les Molenbeekois Salah Abdeslam et Mohamed Abrini, accusés de participation aux attentats du 13 novembre 2015 à Paris, se sont présentés comme des "jeunes comme les autres", entre casino, fête et stupéfiants.

Le Salah mutique du procès bruxellois de la fusillade de la rue du Dries et l'Abdeslam provocateur du début du procès des attentats de Paris ont laissé la place, ce mardi, à un accusé bavard et calme, relatant devant la cour d'assises son enfance et sa jeunesse à Molenbeek. C'était la première fois que les principaux accusés du procès du 13-Novembre ont pu avoir la parole, répondant pendant des heures aux questions du président Jean-Louis Périès et à celles des parties, non pas sur les faits eux-mêmes, mais sur leur personnalité.

"J'ai été à l'école publique en Belgique, j'ai été imprégné par les valeurs occidentales, je vivais comme vous m'avez appris à vivre en Occident." Salah Abdeslam

La jeunesse de Salah Abdeslam, aujourd'hui âgé de 32 ans? Celle d'un enfant "calme, gentil, serviable", mais aussi "bon élève". Puis, après un passage à la Stib, comme son père et les premiers actes de délinquance, une vingtaine entre "intérim et chômage". Il poursuit: "J'ai été à l'école publique en Belgique, j'ai été imprégné par les valeurs occidentales, je vivais comme vous m'avez appris à vivre en Occident." Puis ce changement radical et ses projets de mariage, d'enfants, laissés de côté. "Ce projet-là je l'ai abandonné à partir du moment où je me suis investi pour faire autre chose, c'est-à-dire les affaires qu'on me reproche aujourd'hui." L'une des magistrates lui demande pourquoi Salah Abdeslam n'a fait aucune demande de liberté depuis sa détention en France. "Difficile d’imaginer que vous allez me lâcher", justifie-t-il.

"Échec sportif, échec scolaire, échec et mat"

Mohamed Abrini, âgé de 36 ans, dit "l'homme au chapeau" de l'attentat de Zaventem, en mars 2016, a lui aussi raconté son passé. Surnommé alternativement "Spiderman", "Brioche" ou "la Brinks", il a relaté sa jeunesse de footballeur déçu, d'intérimaire, de braqueur. "Échec sportif, échec scolaire, échec et mat", lâche-t-il. Les addictions sont aussi venues, celles au jeu, à l'alcool, à la drogue. Le financement de sa sandwicherie avec le butin de ses larcins. "On est sorti en discothèque, on a bu, on a fumé, on n'est pas sorti du ventre de nos mères avec des kalachnikov en main! On a grandi dans un monde violent."

"Il fallait éclairer les choses. J'ai répondu aux questions qui m'étaient posées." Mohamed Abrini