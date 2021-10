Augmenter le prix des assurances après les inondations? "Intolérable", selon Elio Di Rupo

Les inondations de cet été ont coûté plus de 2 milliards d’euros aux assureurs belges, ce qui pourrait entraîner une hausse des primes, selon Assuralia. Le ministre-président wallon, Elio Di Rupo, réagit.

Devrons-nous bientôt payer plus cher nos primes d'assurance ? C'est ce que semble indiquer Assuralia , l'union professionnelle des entreprises d'assurances, qui met en cause le coût des inondations de la mi-juillet.

À la suite de ces graves intempéries, 71.746 dossiers d'indemnisation avaient été introduits auprès des assureurs en Belgique. La Wallonie, région la plus touchée, dénombre à elle seule 62.440 dossiers, suivie de la Flandre avec 7.902 et 1.404 en Région bruxelloise. Le coût total des dommages assurés? Plus de 2,16 milliards d'euros, selon Assuralia. Une somme qui risque d'avoir des conséquences pour les assurés.