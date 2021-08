Carl De Moncharline: "Force est de constater qu'il y a eu peu d'intelligence dans cette crise"

Avec une présence de trente ans dans le monde de la nuit, Carl De Moncharline évolue en terrain connu. À quelques jours de la réouverture, il se confie.

Vendredi matin, rue de la Régence, à un jet de pierres du Palais de Justice de Bruxelles. Carl De Moncharline, le patron de l'Impéria Premium Bar Brussels - installé dans les anciens locaux de l'éditeur juridique Bruylant - nous attend de pied ferme. Tiré à quatre épingles, l'oiseau de nuit est donc capable de voler en plein jour. Entré dans le monde de la nuit au début des années nonante en devenant - à 21 ans - directeur artistique du Mirano Continental, l'homme a, depuis, roulé sa bosse sur les parquets de la ville festive. Du Fuse au Who's Who's Land en passant par le Wood, notre interlocuteur rongeait son frein depuis que les établissements de nuit ont dû fermer leurs portes. Mais, à la veille de la réouverture du secteur, il a accepté de nous rencontrer pour dresser un état des lieux.

Dans le bâtiment, un balayeur s'affaire à sa tâche. Il faut que le bar soit prêt pour le 1er octobre, date décidée par les autorités bruxelloises pour permettre au monde de la nuit de sortir de sa torpeur obligée. Carl De Moncharline nous entraîne de salle en salle, dans son sillage, en passant par le jardin, pour nous montrer ses nouveaux équipements de ventilation mécanique assistée installés par Airsteril et Biozone. L'homme et les lieux sont prêts à recevoir les clients.

"Ce que j'aime, c'est faire des choses et amuser les gens, c'est ça mon plaisir." Carl De Moncharline Patron de l'Impéria Premium Bar Brussels

Carl De Moncharline avoue avoir vécu cette crise sanitaire de façon assez sereine. "Ce que j'aime, c'est faire des choses et amuser les gens, c'est ça mon plaisir. Pour moi, l'argent n'est pas un moteur, il permet seulement de faire autre chose", explique-t-il, confortablement installé dans son bar à cocktails qu'il a ouvert en juin 2018, quelques mois avant le début de la crise sanitaire. Après avoir revendu le Wood, il n'a plus que ce bar à gérer. "Je n'ai qu'une seule entité, c'est moins difficile psychologiquement", dit-il, en soulignant l'aide reçue de son propriétaire, Laurent Jaspers, un promoteur immobilier. Ce dernier a décidé d'octroyer une réduction de 50% de loyer à son locataire tant que les choses ne seraient pas revenues à la normale. Un joli coup de pouce que Carl De Moncharline a apprécié à sa juste valeur.

Un court instant, l'oiseau de nuit, un temps passé par la politique, a presque réussi à nous faire croire que les fleurs de son jardin avaient réussi à le combler pendant ces mois de confinement. Il a profité de cet arrêt forcé pour repeindre sa maison et ses châssis, mais la peinture à peine séchée, il n'a pas tardé à repartir au combat. C'est dans sa nature. Demandez donc à François-Xavier de Donnea ce qu'il en est. Alors qu'il était bourgmestre de Bruxelles, il a décidé de fermer le Who's Who's Land, la boîte qui a assis la réputation de Carl De Moncharline.

"Je me bats pour ce à quoi je crois et je crois en l'intelligence, mais force est de constater qu'il y en a eu peu dans la gestion de cette crise." Carl De Moncharline

"J'ai bougé non-stop, c'est ma nature. Je me bats pour ce à quoi je crois et je crois en l'intelligence, mais force est de constater qu'il y en a eu peu dans la gestion de cette crise", explique-t-il. Alors que les portes de son bar ont pu ouvrir pendant seulement dix mois, il s'est retrouvé face à ses crédits et avec aucune solution dans la besace. "Le 1er janvier, parce que ce sont des algorithmes, mes trois crédits sont passés et mon compte s'est vidé", raconte-t-il. "Comment se fait-il que le monde politique n'avait pas imaginé cela. Je trouve hallucinant que pas un n'ait pensé à cela". Face à cette carence, il a pris son bâton de pèlerin et est allé secouer le monde politique pour régler ce problème. C'est comme cela que le secteur a obtenu un moratoire.

"On a tous 100.000 ou 200.000 euros dans la vue"

Dans le cas contraire, Carl De Moncharline était prêt à attaquer la fédération des banques en justice. "Il y a eu beaucoup d'erreurs dans cette crise qui a débouché sur des milliers de morts. Je ne suis pas dans une logique de culpabilité, tout le monde fait des erreurs, c'est humain", explique notre interlocuteur qui pousse tant qu'il peut pour amener des solutions sur la table. Comme la question de la ventilation des espaces, un sujet sur lequel, en quelques mois, il est devenu incollable. Pour faire entendre son point de vue dans un cadre structuré et afin de pouvoir murmurer à l'oreille des parlementaires, Carl De Moncharline a intégré la Fédération des cafés de Belgique (Fedcaf) afin d'y représenter les bars de nuit.

Que pense-t-il des aides apportées au secteur au fil de cette crise? "Je n'aime pas le mot aide. On parle d'indemnités. On a été obligés de fermer pour mettre onze millions de Belges à l'abri. Je n'ai pas de problèmes avec cela, les décisions sont prises de façon collégiale, mais j'ai un problème, c'est par rapport au différentiel qui existe entre les Régions", explique-t-il, pointant du doigt le niveau plus élevé des primes attribuées en Flandre et en Wallonie. Tout comme il ne comprend pas que l'on ait aidé tout le monde de la même façon, dit-il avant de préciser qu'il a dû emprunter 100.000 euros pour payer ses dettes. "On a tous entre 100.000 et 200.000 euros dans la vue", ajoute-t-il.

Du tribunal au restaurant étoilé

C'est tout cela qui a poussé le patron de l'Impéria Premium Bar Brussels à attaquer l'État en responsabilité, une action toujours pendante. Pour financer cette procédure, il a pu compter sur l'assureur ARAG, mais jamais il n'aurait pu prévoir une des conséquences de cette affaire. "Normalement, avec une telle procédure à 40.000 euros, j'aurais dû me faire virer. Pourtant, j'ai été invité dans un restaurant étoilé par le CEO d'ARAG qui m'a expliqué qu'ils vont me garder". Par respect pour son combat et grâce à la force des réseaux sociaux sur lesquels Carl De Moncharline avait remercié l'assureur de l'avoir assisté.

C'est cette action en justice en responsabilité contre l'État qui a servi de base à l'action menée par la Ligue des droits humains débouchant sur une condamnation de l'État belge à revoir le cadre légal de ses mesures anti-Covid. "Si on n'avait pas attaqué l'État en responsabilité, tout cela ne serait pas arrivé. C'est une belle histoire", se réjouit aujourd'hui notre interlocuteur.

Manque de sérieux profond

Concernant le monde politique, le patron de l'Impéria Premium Bar Brussels en a gros sur le cœur. Il ne digère pas la façon dont les subsides ont été octroyés, de façon aveugle, chacun recevant la même chose, qu'il soit à la tête d'une crêperie de trois tables ou d'un restaurant de 300 couverts. "Il y a assez de gens qui travaillent dans l'administration des finances, nos bilans et nos comptes sont publiés. Il y avait moyen de travailler un peu plus, il y a là de la paresse", explique-t-il avant de dénoncer la légèreté de cette façon de faire. "On ne peut pas indemniser tout le monde de la même façon, comme si de rien n'était, c'est un manque de sérieux profond. Le système français d'indemnisation au prorata du chiffre d'affaires était mille fois plus intelligent que ce qu'on a pondu en Belgique".

"J'attends que les politiques se penchent sur le sujet de façon sérieuse pour voir comment on fait pour soutenir des gens qui ont dû emprunter 100.000 ou 200.000 euros." Carl De Moncharline

À quelques jours de la reprise, l'état d'esprit de Carl De Moncharline est revendicatif. Il veut savoir où est le plan de relance, qu'en est-il de la prolongation de la TVA à 6% (qu'il considère comme le meilleur moyen pour le secteur de se refaire une trésorerie) et quand seront débloquées les aides supplémentaires. "J'attends que les politiques se penchent sur le sujet de façon sérieuse pour voir comment on fait pour soutenir des gens qui ont dû emprunter 100.000 ou 200.000 euros. Qui va les aider à rembourser? Avec quel soutien?" s'interroge notre interlocuteur.

En attendant - et en espérant - d'avoir des réponses à ses questions, il prépare la reprise. Au fil des mois, plus de la moitié de son personnel a pris la poudre d'escampette. Mais sa présence dans le monde de la nuit depuis trente ans et son réseau lui ont permis de vite reconstituer une équipe. S'il émet des réserves face au Covid Safe Ticket, il considère que c'est, à ce stade, le meilleur outil pour sortir de la crise à condition que la formule soit limitée dans le temps et que chacun reste libre des choix qu'il aura à poser.