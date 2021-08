Chaudfontaine partie civile dans le dossier des inondations

La commune de Chaudfontaine fait partie des communes les plus touchées par les inondations de la mi-juillet. Le conseil communal, qui se réunissait mercredi, a décidé de se constituer partie civile dans ce dossier. Un moyen pour la commune de veiller au bon déroulement de l’enquête judiciaire qui a été lancée par la justice liégeoise. "Le point a été voté à l’unanimité", indique le bourgmestre libéral Daniel Bacquelaine. "Comme la commune est préjudiciée, que de nombreux habitants sont préjudiciés et que la population se pose des questions légitimes, cela va nous permettre d’accéder au dossier." Et si des responsabilités devaient être établies, cela permettrait aussi à la commune d'exiger des dommages et intérêts. Un avocat devrait être consulté ce jeudi et le dossier de Chaudfontaine devrait être introduit dans les prochains jours.