Choisir son juge, une pratique peu connue mais courante

En tentant de faire passer leur affaire de Liège à Bruxelles, les obligataires d'Integrale veulent "choisir" leur juge. Cette pratique s'appelle le forum shopping.

"On a voulu faire venir le conflit à Bruxelles pour le faire traiter de façon neutre, à l'écart du fief de Nethys et d'Integrale". Il y a une dizaine de jours, cette phrase, prononcée par l'avocate d'une poignée d'obligataires de l'assureur Integrale en procès pour tenter de récupérer leur mise, a mis en lumière une pratique habituelle, mais peu connue du grand public: le forum shopping.

Cet usage, tout à fait légal, mais parfois détourné, permet dans certains cas au demandeur de choisir la juridiction devant laquelle son affaire sera plaidée.

"Il est légitime de donner à une partie plusieurs options selon ce qui lui convient le mieux." Hakim Boularbah Avocat

"Il est légitime de donner à une partie plusieurs options selon ce qui lui convient le mieux", explique d'entrée de jeu Hakim Boularbah, avocat (Loyens & Loeff) et professeur de droit judiciaire privé à l'ULG. Un état de fait confirmé par l'avocat Tanguy de Haan (NautaDutilh): "Quand on pratique le forum shopping, c'est souvent pour aller chercher le meilleur juge ou celui qui a bâti une solide jurisprudence, consacrée par la doctrine", avant de préciser "qu'on ne peut pas reprocher au demandeur de trouver le juge le plus favorable".

Dans l'absolu, comme l'explique Hakim Boularbah, le demandeur aura toujours intérêt à plaider devant les juridictions où se trouve son domicile. "C'est comme au football, on dit toujours que l'équipe qui reçoit est favorite. C'est un peu la même chose en matière de justice. Si vous êtes un demandeur allemand, introduisez votre action en Allemagne, cela vous permettra de jouer dans votre stade", explique l'avocat.

La torpille belge

"C'est lorsque le forum shopping est détourné ou utilisé de façon abusive qu'il peut être condamnable", rappelle Hakim Boularbah. C'est parfois le cas lors de conflits internationaux lorsque l'on choisit une juridiction en sachant qu'elle sera plus lente qu'une autre. "En droit international, il y a des pays que l'on évite comme la Belgique ou l'Italie parce que les délais y sont trop longs", nous explique une avocate bien connue de la place. Dans ces cas, précise cette avocate, on parlera de "torpille belge" ou de "torpille italienne". "Aller devant les juridictions de ces pays peut entraîner un enterrement de première classe", ajoute-t-elle. Cette pratique de la "torpille belge" nous a été confirmée par d'autres avocats.

En Belgique, le forum shopping se pratique pour différentes raisons. En matière de réorganisation judiciaire (PRJ), certaines juridictions sont connues pour accorder plus facilement un délai prolongé. L'année passée, on a eu une belle tentative de forum shopping pour échapper à une juridiction. Après avoir introduit une première réorganisation dans le Brabant wallon, la brasserie "Chez Clément" a déménagé son siège social vers Bruxelles un mois avant d'introduire une deuxième PRJ, à Bruxelles cette fois. L'affaire avait modérément plu au substitut du procureur du roi présent à l'audience. "Le changement d'arrondissement empêche le tribunal qui a accordé la première PRJ de contrôler si ce premier plan a été appliqué", avait-il expliqué, précisant que cette façon de faire était contraire à l'ordre public.

En matière de propriété intellectuelle, il n'est pas rare que le demandeur, quand il en a le choix, se tourne vers l'une ou l'autre juridiction. Celle de Mons, très rapide et efficace, est appréciée, nous explique Tanguy de Haan. Ce dernier se souvient encore du déménagement du siège social d'une entreprise de médicaments génériques afin d'introduire une action devant un juge anversois réputé en la matière.

La dernière possibilité de forum shopping est linguistique. Cela se pratique parfois pour embêter la partie adverse ou pour mettre hors-jeu un avocat qui ne pratique pas la langue choisie, nous ont confirmé plusieurs avocats. Cette façon de faire, qui peut entraîner la traduction de toutes les pièces de la procédure, peut s'apparenter à une stratégie de découragement.

À l'occasion du mariage de Philippe et Mathilde, la SNCB s'est livrée à un bel exercice de forum shopping.

Une dernière pour la route? Les syndicats de la SNCB avaient annoncé une grève générale le 4 décembre 1999, jour du mariage de Philippe et Mathilde. Pour contrer ce mouvement de grogne et permettre aux amateurs de se rendre à Bruxelles pour assister au mariage, la SNCB s'est livrée à un bel exercice de forum shopping, comme nous l'a expliqué Hakim Boularbah. La compagnie de chemin de fer a introduit des requêtes unilatérales pour faire interdire la grève devant les 27 arrondissements judiciaires du pays. À l'époque, certains juges avaient rendu des décisions stigmatisant ce forum shopping. Mais on vous rassure, le mariage a bien eu lieu.