Comment le "super-agent" Pini Zahavi a été coincé par la justice belge

C'était un secret bien gardé dans le monde du football belge: cela fait des mois que Pini Zahavi avait été inculpé. L'information a été dévoilée ce vendredi par La DH et confirmée à bonnes sources par L'Echo: le super-agent de footballeurs israélien, 78 ans, est poursuivi par la justice belge, sur base de soupçons de noyautage du petit club de Mouscron , devenu, selon le parquet fédéral, une sorte de gare de triage servant à faire transiter les joueurs de "l'écurie" de Pini Zahavi. Un cadre apparenté à un conflit d'intérêts patent dans le chef de celui qui est notamment l'artisan du transfert du footballeur Neymar du FC Barcelone au Paris-Saint-Germain , en 2017, le transfert le plus cher (222 millions d'euros) jamais réalisé.

Entendu au printemps dernier

Ce vendredi, l'avocat belge de Pini Zahavi, le Bruxellois Denis Bosquet, a réagi dans un communiqué virulent. "Il convient de souligner que cette instruction dans le cadre de laquelle il conteste avec force les charges qui pèsent contre lui n'est pas terminée et qu'il n'a pas encore eu accès au contenu de son dossier, nécessairement incomplet. Il s'agit là d'une nouvelle violation manifeste du secret de l'instruction et de la présomption d'innocence, deux principes qui, il faut une fois encore le rappeler, sont des piliers de notre état de droit. Par ailleurs ces révélations mettent gravement l'honneur et la probité de mon client qui est âgé de 78 ans et qui n'a jamais été condamné."