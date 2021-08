Comment mettre à disposition des victimes des inondations des biens immobiliers inoccupés?

Le bail d’habitation de droit commun sera sans doute plus adapté si la victime des inondations n’est éloignée que pour une très courte durée de sa résidence principale (et ne doit donc pas nécessairement changer de domicile). Ce bail est également plus souple puisqu’il n’est pas réglementé dans sa durée et que les conditions de résiliation anticipée peuvent être convenues librement entre parties.