Construire son réseau dès l'unif pour décrocher un job

Construire un réseau

Comme un exemple vaut mieux qu’un long discours, penchons-nous sur le cas de Léna Lahaye, qui a réalisé un mémoire sur la thématique de la migration au sein de la clinique Rosa Parks. Selon sa promotrice de mémoire, Sylvie Sarolea, Léna était une bonne étudiante, mais qu’elle n’aurait pas spécialement remarquée sans ce projet. "Elle s’est clairement démarquée grâce à son esprit d’initiative, sa créativité, ses aptitudes à créer des contacts et les utiliser à bon escient dans son travail. Cette initiative permet d’identifier des étudiants et étudiantes qui ne sont pas ceux et celles que l’on remarque le plus mais qui, lorsqu’ils et elles sont confrontés à un défi, se dénotent nettement", explique-t-elle. Pour Lena, l'expérience a été particulièrement fructueuse vu qu'elle a été engagée après son projet dans le cabinet d'avocats de Sylvie Sarolea.