Consultation publique sur les délais de rentrée des déclarations fiscales

Le ministre des Finances, Vincent Van Peteghem (CD&V), lance une consultation publique destinée à recueillir des commentaires et des suggestions sur les délais de rentrée des déclarations à l'impôt des personnes physiques (IPP) et des sociétés. La consultation court jusqu'au 25 janvier 2022.

Il est en effet apparu que les mandataires ont de plus en plus de difficultés à respecter les délais ultimes de dépôt des déclarations à l'PP et des sociétés. Pour que les délais restent praticables et pour éviter les demandes structurelles de report général, le ministre Van Peteghem a décidé d'adapter les délais de déclaration et de les inscrire dans la loi.