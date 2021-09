Coronavirus: la Belgique complètement en rouge sur la carte européenne

La Belgique est désormais complètement en rouge sur la carte du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), mise à jour chaque semaine. Après Bruxelles, passée au rouge foncé la semaine dernière , c'est la Flandre qui est passée de l'orange au rouge ce jeudi.

La situation s'aggrave également en Norvège, Autriche et Italie où certaines régions sont passées de l'orange au rouge.

L'ECDC attribue un code couleur à chaque région d'Europe, du vert au rouge foncé, selon le nombre d'infections et le pourcentage de tests positifs au cours des quatorzederniers jours. Une région adopte la couleur rouge dans deux cas de figure: lorsque l'incidence, qui renseigne le nombre de nouveaux cas pour 100.000 habitants sur quatorze jours, oscille entre 75 et 200, avec un taux de positivité supérieur à 4%, ou lorsqu'elle est comprise entre 200 et 500, quel que soit le taux de positivité.