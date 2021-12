Coronavirus: les AG de copropriété physiques interdites

Suite au durcissement des mesures sanitaires dans la lutte contre le Covid-19, les assemblées générales de copropriété ne peuvent plus de faire "physiquement".

Les assemblées générales (AG) de copropriété ne peuvent, actuellement, plus avoir lieu qu'à distance. Elles sont interdites "physiquement". En effet, ces AG sont considérées comme des réunions privées; or celles-ci sont interdites suite aux mesures sanitaires prises lors du dernier Codeco, et ce, jusqu'à nouvel ordre, à quelques exceptions près (mariages, funérailles...).