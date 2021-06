Covidsafe.be, l'app qui doit faciliter les voyages

Le certificat covid belge sera accessible via l’app Covidsafe.be. Une app qui est techniquement prête, mais qui sera lancée au plus tôt le 17 juin.

Pour passer plus facilement les frontières au sein de l’Union européenne, les citoyens belges pourront bientôt télécharger l’app Covidsafe.be , qui leur permettra de montrer qu’ils sont bien en possession d’un certificat covid sous forme de code QR. Un certificat qui sera accepté partout en Europe et qui, rappelons-le, sera délivré aux personnes vaccinées – le comité de concertation de vendredi doit encore décider à quelles conditions précises, mais l’Europe recommande deux doses depuis au moins 14 jours –, à celles qui ont fait récemment un test PCR ou antigénique négatif ou à celles qui sont immunisées après avoir été infectées.

Et pour ceux qui préfèrent une version papier, il sera possible d’appeler un helpdesk qui, sur base du numéro de registre national, enverra le document nécessaire par la poste – reposant, dans ce cas, sur les seules données de vaccination, les résultats des tests n’ayant qu’une durée de vie très limitée.

"Nous sommes techniquement prêts, indique Barbara Van den Haute, administratrice générale de Digitaal Vlaanderen, mais le lancement se fera au plus tôt le 17 juin, parce qu’ il faut encore mettre sur pied les helpdesks, la campagne d’information Covidsafe.be, et disposer de la base juridique nécessaire pour le traitement des données ."

C’est donc vraisemblablement à cette date du 17 juin qu’il sera possible d’utiliser Covidsafe.be pour se rendre plus facilement en France, les autorités belges espérant négocier un accord bilatéral avec la France permettant la reconnaissance mutuelle des certificats covid belge et français sans attendre le 1er juillet, date à laquelle ces certificats covid devraient être reconnus par les 27 pays de l’Union européenne. Des accords pourraient également être signés avec le Luxembourg et les Pays-Bas avant le 1er juillet.