Cryptomonnaie: une pyramide de Ponzi démantelée en Belgique

Le parquet fédéral a annoncé, mercredi, les résultats d'une importante opération visant à démanteler une plateforme de réseaux sociaux et un site web liés à la cryptomonnaie Vitae . Mardi, des perquisitions ont été menées à 17 endroits différents en Belgique, surtout en Flandre (Anvers, Flandre orientale et occidentale, Limbourg), mais aussi en Suisse.

Chefs d'inculpation

L'enquête est dirigée par un juge d'instruction de Malines. Plusieurs personnes ont été interpellées et cinq d'entre elles, de nationalité belge, ont été inculpées et placées sous mandat d'arrêt. Les chefs d'inculpation sont la participation à une organisation criminelle, l'escroquerie et le blanchiment.