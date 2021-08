Daniel Bacquelaine, bourgmestre de Chaudfontaine: "La création d'activité est la seule façon de s'en sortir"

Daniel Bacquelaine, député-bourgmestre MR de la commune sinistrée de Chaudfontaine, prône une accélération des réformes structurelles à tous les niveaux de pouvoir.

Daniel Bacquelaine a fait les comptes. Outre un terrible bilan humain de quatre décès, les inondations exceptionnelles de juillet ont sinistré 4.079 des 21.000 habitants de Chaudfontaine dont 7.000 vivent dans la vallée de la Vesdre. Un peu plus de 2.000 logements ont été détruits ou lourdement endommagés, ajoute le bourgmestre MR de la localité liégeoise, rencontré jeudi sur les hauteurs épargnées d'Embourg. "C'est une destruction de territoire, décrit-il. L'eau a tout détruit sur son passage: les infrastructures comme les trottoirs, les voiries, tout le mobilier urbain, la signalisation, le château des thermes, la piscine, le complexe sportif, le casino, le CPAS, l'échevinat des travaux, deux écoles, une crèche, les commerces. Tout cela est hors d'usage." Trois semaines après le drame, de nombreux habitants ayant trouvé temporairement refuge dans leur famille ou chez des amis reviennent vers leur habitation, souvent dans un souci de surveillance alors que portes et fenêtres ne sont plus.

Dans le même temps, le pouvoir communal tourne à plein régime, explique un Daniel Bacquelaine fier de l'organisation "méthodique" mise en place dans sa commune dès les premières heures du désastre. Il décrit: un responsable pour chaque problématique, deux centres névralgiques où sont stockés et distribués les dons de vivres, matériel d'hygiène corporelle et matériels de nettoyage et où se coordonnent l'aide bénévole qui continue d'affluer. À moyen terme, le bourgmestre pointe évidemment deux "problèmes majeurs": la reconstruction et la réhabilitation de logements qui, pour ceux qui sont restés debout, ne disposent plus de cuisines et "l'alimentation en gaz de ville [qui] ne sera pas rétablie avant plusieurs mois". Sa priorité, assurer la réouverture des écoles pour la rentrée et faire revenir rapidement l'activité et les services essentiels là où ils sont nécessaires.

Des secours sans accrocs

Depuis cette première ligne, a-t-il des raisons de se plaindre de l'organisation des secours qui commence à faire polémique ? " Je me suis plaint au moment de la crise. L'équipement de l'armée notamment n'a pas été à la mesure des nécessités. J'ai décrété l'évacuation très tôt mercredi. On l'a fait avec des camions de l'armée, puis quand il y avait trop d'eau on a pris des camions de carrière, des tracteurs avec remorque. Ensuite, on a pris des bateaux, mais ceux qu'on nous a fournis n'étaient pas adaptés. À ce niveau, il faudra tirer des leçons." Et aujourd’hui ? "Par la suite, l'armée a mis des cuisines militaires à disposition. Ils ont fait jusqu'à 1.500 repas par jours, cela a très bien fonctionné. La Croix-Rouge a pris le relais avec des food-trucks et je pense qu'elle le fait de manière efficace." Il répète que tout fonctionne plutôt bien même si "on souhaiterait toujours faire mieux".

"Si on ne donne pas un gigantesque coup de pied dans notre système de formation, on risque de rester dans les problèmes." Daniel Bacquelaine Député-bourgmestre (MR) de Chaudfontaine

"La solidarité a été exceptionnelle, de communes voisines et d'autres parfois très éloignées comme Woluwe-Saint-Lambert qui est venue avec des camions et des balayeuses, des hommes, ajoute-t-il. Je n'ai jamais autant entendu parler néerlandais à Chaudfontaine". Et de saluer et l'implication fédérale au sein du commissariat wallon à la reconstruction et la "réactivité" de la Région: "le ministre-président Di Rupo a été très attentif à nos demandes". On insiste. "Je n'ai pas relevé de difficulté importante, assure Bacquelaine. Chaque fois qu'on a sollicité des structures d'aide, on a eu des réponses".

Une responsabilité communale

On enchaîne avec le 15 juillet; les communes ont-elles été sommées trop tard d'évacuer les zones à risque? "Je ne dirais pas cela, car il n'était pas nécessaire qu'on me le demande. J'ai réuni ma cellule de crise après l'alerte crue mercredi matin. Je suis ensuite descendu sur place pour rencontrer certains habitants que je connais, des vieux de la vieille, qui connaissent parfaitement la physionomie de la rivière. On savait qu'on allait avoir une inondation, on en a déjà eu. Mais le débit était totalement anormal par rapport à ce qu'on a connu. Je suis remonté, j'ai réuni la cellule de crise et à 14h30, on a décidé d'évacuer en considérant que l'inondation allait être plus importante que précédemment." Pour Daniel Bacquelaine, la première responsabilité en de telles circonstances est communale.

Le barrage d'Eupen aurait-il dû relâcher préventivement plus d'eau ? "La question mérite d'être posée, mais je n'ai pas de réponse à cela. On nous dit que le barrage était plein à 80%, mais je ne peux pas juger de ce qu'aurait donné un barrage plein à 40% au niveau des inondations. L'instruction judiciaire et les commissions parlementaires pourront faire la lumière là-dessus." Une commission d'enquête ? "Peu m'importe le type de commission du moment qu'on puisse en tirer des conclusions pour l'avenir. Il y a aussi la question de l'institut météorologique qui n'a pas prévu l'ampleur du phénomène. Théoriquement, le barrage à 80% suffisait à absorber ce qui était prévu par la météo."

Pas de faillite wallonne

L'institution régionale wallonne a-t-elle les reins assez solides pour encaisser un tel choc? "Les assurances vont devoir jouer un rôle important, le fonds des calamités doit être revu", dit-il. On insiste: une faillite de la Région est-elle à craindre? "Je ne le crois pas. La mobilisation de tous les acteurs est très forte comme pour le covid. On réoriente le plan de relance wallon pour en faire un plan de relance et de reconstruction. Nécessité fait loi. J'ai senti une véritable volonté au niveau régional de créer de la prospérité et de la croissance. Il faut que les entreprises impactées retrouvent très vite une capacité de production. C'est la volonté, je reste donc assez confiant."

"Il faut analyser la situation de l'ensemble de la structure budgétaire du pays et des régions, mais on doit d'abord se retrousser les manches nous-mêmes."

Confiant, mais à condition d'accélérer le rythme des réformes structurelles. "Surtout pour ce qui concerne la formation et la création d'activité en général. On doit reconstruire des milliers de logements et on souffre de pénuries de matériel et de main d'œuvre. Si on ne donne pas un gigantesque coup de pied dans notre système de formation, on risque de rester dans les problèmes." On place qu'Elio Di Rupo avait annoncé à demi-mot une réorientation des soutiens publics en général. Daniel Bacquelaine appuie. "Il va falloir faire des choix et favoriser la création d'activité. Par exemple dans les métiers de la construction, la formation doit se faire entreprise, c'est la seule façon de créer la confiance entre les PME et la future main d'œuvre. Cela demande une réforme complète. On doit passer à la vitesse supérieure. Que ce soit au Fédéral ou au niveau de la Région wallonne, la création d'activité est la seule façon de s'en sortir."

Cette nouvelle situation fragilise-t-elle la position francophone dans le débat institutionnel? "On doit accélérer le tempo des réformes, mais je ne crois pas qu'il y ait un impact direct. Je constate une solidarité très forte venue de Flandre." On réplique que le PS met sur la table un débat sur la loi de financement et les mécanismes de solidarité intrabelge. "Il faut analyser la situation de l'ensemble de la structure budgétaire du pays et des régions, mais on doit d'abord se retrousser les manches nous-mêmes. La Wallonie a la capacité de relever les défis socio-économiques des prochaines années."

La Vivaldi attendue au tournant

On lui demande bientôt de mettre sa casquette de député fédéral et d'ex-ministre des Pensions pour une appréciation de l'action du gouvernement De Croo. "Jusqu'à présent, son action a été fortement centrée sur la gestion du covid. Reste la nécessité de réformes importantes. En matière de pensions, on doit aller vers une égalisation progressive des statuts et davantage de justice. Les régimes préférentiels doivent être revus, on doit réintroduire la notion de pénibilité. La ministre doit venir à la rentrée avec une réforme, j'y serai très attentif. On doit revenir sur la fiscalité dans ce pays, elle est trop pénalisante pour le travail ainsi que sur l'assurance chômage". Sans réformes structurelles fortes, "le gouvernement échouera", prédit-il en semblant ne pas exclure une chute précipitée.

Les clashes MR/Écolo ne sont-ils pas, eux aussi, des facteurs d'instabilité? "Le positionnement d'Écolo sur la neutralité de l'État est contraire à ce que nous pensons. Écolo doit se ressaisir, l'électoralisme en la matière n'est pas acceptable. Nous veillerons à ce que le gouvernement soit ferme sur la défense de certains principes fondamentaux comme l'impartialité de l'État. Il faut que les socialistes et les écologistes se rendent à la nécessité de défendre ces valeurs essentielles. Nous ne pouvons participer qu'à un gouvernement qui les défende."