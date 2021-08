De la lutte contre le blanchiment à la chasse aux sorcières

Flou artistique

Sauf pour dire qu’il n’appartient pas aux banques d’en tenir compte, il n’est nulle part question de la prescription fiscale ni de la période sur laquelle doivent porter les investigations, ni de la distinction fondamentale à faire entre la fraude fiscale simple, la fraude fiscale grave et la fraude fiscale grave et organisée qui met en jeu des mécanismes complexes et qui use de procédés à dimension internationale, cette dernière étant la seule visée par la loi pénale applicable jusqu’en juillet 2013.