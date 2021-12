De plus en plus de Belges réclament auprès du fisc

L’année dernière, plus de 72.000 Belges ont introduit une réclamation auprès du fisc, soit une augmentation de plus de 20% en deux ans.

Le nombre de Belges qui introduisent une réclamation auprès du fisc augmente chaque année et a atteint un niveau record en 2020. Près de la moitié ont obtenu gain de cause.

De plus en plus de Belges introduisent une réclamation après avoir reçu leur avertissement-extrait de rôle du fisc. L'année 2020 a été un record en la matière et près de la moitié des réclamations ont abouti, ressort-il d'une enquête de VTM Nieuws et Het Laatste Nieuws.

+25% Par rapport à 2017, le nombre de Belges déposant une plainte contre le SPF Finances a augmenté d'environ 25%.

L'année dernière, plus de 72.000 Belges ont déposé une réclamation, soit une augmentation de plus de 20% en deux ans. Dans près de 45% des cas, les plaignants ont obtenu gain de cause en tout ou en partie.

Ceux qui sont déboutés peuvent aller plus loin et poursuivre les autorités fiscales en justice. Cela se produit aussi de plus en plus fréquemment: par rapport à 2017, le nombre de Belges déposant une plainte contre le SPF Finances a augmenté d'environ 25%. Toutefois, les chances de gagner un tel procès sont beaucoup plus faibles: seuls 12% d'entre eux obtiennent (au moins partiellement) raison auprès du juge.

Un traitement fiscal "correct"

L'administration fiscale, qui a vu ses effectifs diminuer de quelque 14.000 fonctionnaires au cours des dix dernières années, ne nie pas que la charge de travail a augmenté, mais ne considère pas l'augmentation du nombre d'objections et de poursuites comme un problème.