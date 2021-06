Début en mode mineur pour "Plaisir d'apprendre"

Baptisée "Plaisir d'apprendre" , l'opération concerne l'organisation de stages de français, de mathématiques, de sciences et de langues d'une semaine minimum entre le 1er juillet et le 31 août. Les cours, destinés aux élèves allant de la 6e primaire à la 5e secondaire , doivent y représenter au moins 50% du temps global d'activités.

Vendredi dernier, date limite pour répondre à l'appel, 80 communes bruxelloises et wallonnes, soit environ 30% des entités éligibles , s'étaient manifestées. À hauteur de 125 euros de subvention par jeune, la FWB pouvait théoriquement financer des activités pour plus de 22.000 élèves dans les 272 communes éligibles.

Délai très court

Le ministre-président Pierre-Yves Jeholet (MR) se veut toutefois positif: "Le délai pour répondre à l'appel était très court. On évaluera l'opération à son terme, mais pour une première, ce résultat me semble plutôt bon. Les moyens dégagés et non utilisés pourraient, par exemple, servir à rééditer l'expérience à la Toussaint."