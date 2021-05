Affaire Jurgen Conings: Dedonder jette la pierre dans le jardin de la Défense

Jurgen Conings "aurait dû faire l'objet d'un suivi plus strict de sa hiérarchie... Il n'y a pas de place à la Défense pour les racistes et les fascistes".

Sur le gril

Mis sur le gril, notamment par la N-VA qui n'a toutefois pas envoyé au front Theo Francken, pourtant prolixe sur Twitter, Ludivine Dedonder promet d'agir. "J’étudie depuis plusieurs semaines une modification de la loi sur les habilitations de sécurité et des règles sur le screening des candidats militaires", a-t-elle annoncé. "Je souhaite pouvoir multiplier les vérifications tout au long de la carrière des militaires, mais aussi des civils. On étudiera la possibilité de lier ces screenings à l’accès aux armes et matériel dangereux." "Il n'y a pas de place à la Défense pour les racistes et les fascistes", a-t-elle aussi lancé.