DéFi débouté en appel dans son litige avec le MR

La Cour d'appel a tranché en faveur des libéraux qui ne sont plus tenus de verser une part de la dotation publique perçue lorsque DéFi était encore intégré au MR.

La justice aime parfois prendre son temps. Nouvel exemple avec cet arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles daté du 21 décembre, et possible antépénultième épisode d'un litige financier vieux de dix ans entre deux partis autrefois unis: le MR et DéFi. DéFi est débouté et ne peut prétendre à récupérer une partie de la dotation du MR dont il a fait partie jusqu'en 2011.

Rappel. En 2011, alors que la sixième réforme de l'État trouve une majorité au Parlement, elle précipite un divorce au sein du MR dont le FDF (aujourd'hui DéFi) était une des composantes depuis 1993. Les libéraux adoptent la réforme, le FDF la rejette et les deux finissent par ne plus s'entendre que sur un seul point, la rupture.

Sur fond de vives tensions entre les présidents de l'époque, Charles Michel et Olivier Maingain, le FDF n'entend pas abandonner la contrepartie financière de sa participation aux scrutins de 2009 et 2010 sous la bannière MR. Question d'assises financières pour assumer seul les campagnes électorales à venir.

Un accord qui ne tient pas

Sur base d'un accord conclu entre les ténors du parti en 1993 et réaffirmé au début des années 2000, le FDF demande au MR dont l'ASBL perçoit seule la dotation au mouvement, de lui rétrocéder une part calculée sur base des voix accordées aux candidats FDF sur les listes MR et sur la durée des législatures en cours. Les libéraux refusent et interrompent le paiement mensuel de la dotation. Le FDF va en justice.

On parle d'une somme de départ d'environ 700.000 euros que les intérêts réclamés par DéFi ont fait monter à plus de 800.000 euros.

La première décision tombe près de trois ans plus tard, au printemps 2014, et elle est favorable à DéFi. Le MR va en appel et c'est cette décision d'appel dont il est question aujourd'hui.

La Cour réforme le premier jugement et donne raison au MR sur base de plusieurs éléments. D'abord qu'un accord entre partis dénués de personnalités juridiques ne peut entrer dans la loi, qu'au sein du MR, le FDF avait cessé d'être un parti au sens de la loi, que finalement, aucune contrainte légale n'obligeait le MR à verser cet argent qui ne l'était que sur base d'un accord interne. Douloureuse défaite donc pour DéFI.

"DéFI va examiner de manière approfondie cet arrêt avec ses avocats courant janvier en vue d'un possible pourvoi en cassation." La présidence de DéFi