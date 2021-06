Des transferts de vaccins de Bruxelles vers la Flandre pas exclus

La campagne de vaccination, déjà à la traîne à Bruxelles, risque encore de ralentir. Au point que la Flandre songe à une réallocation des doses.

Evénement avec DJ le 30 juin au Heysel, vaccination sans rendez-vous et avec une nocturne par semaine dans tous les centres à partir du 1er juillet, Bruxelles ne ménage pas ses efforts pour améliorer son taux de couverture vaccinale. C’est qu’avec 54% de la population adulte vaccinée, contre 79% en Flandre et 72% en Wallonie, la Région de Bruxelles-Capitale est à la traîne.

Et la situation menace de s’aggraver, maintenant que la vaccination concerne les plus jeunes. Parce qu’ils sont moins prêts à se faire vacciner, et parce qu’ils constituent une tranche d’âge beaucoup plus importante en Région bruxelloise que dans le reste du pays. Parmi les 18-30 ans, 20% seulement ont pris rendez-vous spontanément, alors que dans les catégories plus âgées, ils étaient 30 à 40% à le faire. La conséquence? Après le record de la semaine dernière, avec 84.000 doses administrées, un chiffre toutefois inférieur à ce qui était attendu, Bruxelles table sur 73.100 doses administrées seulement cette semaine, et 76.100 doses la semaine prochaine. L’objectif est toujours d’atteindre les 70% d’adultes vaccinés mi-juillet, mais ce ne sera pas facile.

La Flandre lorgne les doses bruxelloises

De quoi apporter de l’eau au moulin de ceux qui, en Flandre, plaident pour une réallocation des doses entre Régions. "J’ai entendu dire qu’à Bruxelles, 45.000 vaccins AstraZeneca ne sont pas utilisés, alors qu’en Flandre, il y a plus de candidats à la vaccination que de vaccins", affirmait Kathleen Depoorter, députée fédérale N-VA, la semaine dernière en commission Santé à la Chambre. "Allez-vous plaider pour une redistribution de ces vaccins inutilisés?" demandait-elle au ministre fédéral de la Santé Frank Vandenbroucke (Vooruit). Lequel lui a répondu qu’il était trop tôt pour se prononcer. "Y aura-t-il des stocks disponibles dans une Région et qui peuvent être alloués à une autre Région? Aujourd’hui, ce n’est pas encore le cas. Nous allons faire une analyse très approfondie de la campagne de vaccination d’ici fin juin, également dans cette perspective. Nous pouvons décider à ce moment-là qu’il est approprié et possible de réaffecter des vaccins. Il est également possible que ce ne soit pas le cas. Cela dépendra vraiment du développement ou non de stocks dans certaines Régions", lui a répondu Frank Vandenbroucke.

Bruxelles prête à discuter

Bruxelles dit n’avoir pas encore reçu de demande officielle de la Flandre, mais se montre prête à discuter. "S’il s’avère dans deux semaines que nous avons vraiment un stock important, c’est bien entendu envisageable. Et cela pourrait aussi être le cas en Wallonie, réagit Inge Neven, la responsable de la vaccination à Bruxelles. Mais nous multiplions actuellement les actions pour vacciner un maximum. Et nous n’avons pour l’instant pas constitué de stock que nous n’allons pas utiliser."

Par contre, la récupération des doses administrées aux non-Bruxellois par la Région bruxelloise, que le ministre Alain Maron réclamait à grands cris, n’est plus vraiment d’actualité. Pour rappel, selon Sciensano, la Région avait administré, fin mai, près de 130.000 doses à des non-Bruxellois. Elle a reçu, en compensation, 20.000 doses de la Wallonie, et un accord prévoit qu’elle recevra 23.000 autres doses pour couvrir la vaccination du personnel des institutions européennes. "Nous ne demanderons le solde que si tout d’un coup, nous avions un afflux de candidats à la vaccination et insuffisamment de doses, ce qui avec les livraisons prévues, est peu probable", indique Inge Neven.