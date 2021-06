Dysosmo, la bactérie qui brûle la graisse brune

En comparant ces différents échantillons, l’équipe s’est rendu compte que la fameuse bactérie se retrouvait chez une fraction très importante de la population: plus de 70 % des échantillons analysés en portaient la trace. Mieux encore, l'équipe observe que Dysosmobacter welbionis est moins présente chez les personnes diabétiques de type 2 que chez les sujets non diabétiques.

Brûler la graisse

Les chercheuses Emilie Moens de Hase et Tiphaine Le Roy, dirigées par le Pr Cani, ont alors voulu comprendre comment cette bactérie agissait au sein de l’organisme . Elles ont découvert qu’elle augmentait le nombre de mitochondries (les usines énergétiques des cellules qui brûlent les graisses ) dans le tissu adipeux brun, "diminuant ainsi le sucre et le poids tout en présentant des effets anti-inflammatoires importants", indique le Pr Cani.

Une action qui rappelle celle d'Akkermansia , une autre bactérie étudiée au sein du laboratoire de Patrice Cani et qui est au cœur des compléments alimentaires développés par sa spin-off A-Mansia.

Brevet

De quoi imaginer un cocktail couplant à l’avenir Akkermansia et Dysosmobacter dans de futurs compléments alimentaires. "Pourquoi pas?", indique Patrice Cani. "Nous avons breveté Dysosmobacter welbionis. Mais à ce stade, nous sommes en pleine réflexion stratégique sur son utilisation. Nous n’excluons pas de concéder des licences en ce qui la concerne."

Le nom de la nouvelle bactérie a été choisi par l’équipe belge à l’origine de sa découverte. "Dysosmo" (qui sent mauvais, en grec), bacter (bactérie), "parce que, quand on la fait pousser, elle a une légère odeur", précise l’UCLouvain. Et "Welbionis" pour le WELBIO, l'organisme de la Région wallonne qui finance cette recherche.