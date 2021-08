En septembre, le relâchement se poursuit, sauf à Bruxelles...

Les restrictions s’envolent

L'usage du covid safe ticket est étendu aux événements rassemblant plus de 200 personnes à l'intérieur, ou 400 à l'extérieur. Des jauges qui seront portées à 500 et 750 dès le mois d'octobre.

Pour les événements, l’heure est à un retour à la normale, à condition de rester sous les 200 personnes à l’intérieur et les 400 à l’extérieur. Au-delà, pour laisser tomber masque et distances, il faudra opter pour le fameux covid safe ticket, dont les conditions d’usage ont été fortement élargies. En octobre, on effectue un pas de plus, en faisant passer ces jauges à 500 têtes de pipe à l’intérieur et 750 à l’extérieur.