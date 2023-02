Les entrepreneurs en série pensent différemment que les managers, révèlent des recherches sur le cerveau menées à l'Université de Liège. Cela n'a rien à avoir avec leur QI. Simplement, leur cerveau bascule plus rapidement. Cette flexibilité mentale est l'une des armes les plus puissantes de notre esprit. "Et chacun de nous peut l'entraîner s'il le souhaite."