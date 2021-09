Fin de la TVA à 6% dans l'horeca

Une déception pour l’horeca

Si le "budget fédéral n’est pas extensible à l’infini", pour Thierry Neyens, les arguments en faveur d’une extension sont nombreux : météo estivale défavorable, mesures de distanciation encore en vigueur à Bruxelles et Liège, traiteurs et hôtellerie dépendante d'une clientèle internationale encore à l'arrêt... "On ne travaille toujours pas de manière normale."

Une vision partagée par le Syndicat Neutre des Indépendants (SNI) qui avait demandé la prolongation des aides jusqu’à la fin de l’année. " Les discothèques , par exemple, n’auront pas bénéficié du taux à 6%. Elles rouvriront le 1er octobre, mais certainement pas à 100% de leur capacité, et donc on peut s’attendre à des pertes de chiffres d’affaires", estime le porte-parole.

Une addition salée

Seulement, lorsqu’on rétablit la TVA à son niveau initial , plus de la moitié de cette hausse est répercutée sur les prix, qui augmentent alors de manière durable. "C’est ce à quoi on peut s’attendre ici", confirme François Hindriks.

Une mauvaise nouvelle pour l’horeca, oui, mais François Hindriks nuance. Non seulement la TVA est une ressource budgétaire centrale pour les gouvernements, l’horeca affronte par ailleurs des démons bien plus féroces: les difficultés à recruter, les perspectives incertaines et le télétravail qui vide les quartiers et les cafés.