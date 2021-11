Fin du moratoire, l'ONSS cite à nouveau en faillite

Durant le premier confinement, alors que les commerces et les établissements horeca étaient fermés et la quasi-totalité des travailleurs de Belgique avaient été invités à rester chez eux, les autorités avaient décidé d'instaurer un moratoire sur les faillites. Publié au Moniteur belge à la fin du mois d'avril 2020, l'arrêté royal instaurant le moratoire contenait différentes mesures: les sociétés n'avaient plus l'obligation de faire aveu de faillite, les saisies conservatoires et exécutoires étaient suspendues et il n'était plus possible de résilier un contrat pour défaut de paiement. Enfin, et ce n'était pas la moindre des conséquences de cette mesure de protection, l'ONSS et le fisc s'étaient engagés à ne plus citer les entreprises en faillite.