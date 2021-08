Giuseppe Pagano: "Les tensions s'apaiseront si Wallonie et Flandre se rapprochent économiquement"

Giuseppe Pagano: "Plus la Wallonie se rapprochera de la Flandre au plan économique, plus les tensions vont s’apaiser."

Professeur de finances publiques à l’UMons, Giuseppe Pagano invite les francophones à se pencher sur une trajectoire budgétaire pour leurs entités fédérées, à la fois pour ne pas se retrouver à la merci des marchés financiers et pour être prêt, le cas échéant, pour négocier une nouvelle réforme de l’État avec la Flandre. Il vient de publier un ouvrage où il vulgarise et commente certaines grandes questions liées aux finances publiques.

On finance la relance à coup d’endettement massif: jusqu’à quel point cette formule est-elle tenable ?

Pour l’instant, c’est parfaitement tenable, du fait qu’on emprunte à des taux très bas, voire nuls ou négatifs. Cela change la vision qu’on a de la dette. Dans les années 1980, l’État belge empruntait à du 10%. Pour l’épargnant, c’était un bon placement. Aujourd’hui, on emprunte à 0%, ça ne coûte plus en intérêts. En 2019, ce sont les banques qui ont payé des intérêts sur la dette puisque les taux étaient négatifs. Tant que les choses restent ainsi, tout va bien. Si par contre les taux devaient remonter, ce serait autre chose…

Emprunter à 0% ne comporte-t-il pas des effets pervers?

Emprunter à 0% résulte techniquement de la politique de la BCE mais économiquement, cela va à l’encontre du bon sens. Il n’est pas normal que le prêteur paie des intérêts à l’emprunteur. Cela peut conduire à des comportements anormaux dans la mesure où on pousse l’État, mais aussi les entreprises et les particuliers, à se financer par emprunt pour des projets qui économiquement ne tiennent pas nécessairement la route. Mais que voulez-vous que les États fassent en pleine crise? On n’a pas laissé les banques s’effondrer en 2008. On ne va pas aujourd’hui laisser des milliers d’entreprises tomber en faillite. On ne va pas demander aux sinistrés des inondations de se débrouiller tout seuls.

Quel crédit accorder à l’idée que la dette sera épongée avec de l’inflation et que, dès lors, il ne faut pas se tracasser?

Je n’y crois pas. Aujourd’hui, il y a certes peu d’inflation et si la BCE mène une politique d’expansion monétaire, c’est pour éviter une inflation négative. On peut bien sûr avoir une reprise de l’inflation, mais comme on part de très bas, on dispose d’une certaine marge. Or rien n’indique pour l’instant une reprise forte et durable de l’inflation, d’autant que la BCE s’est engagée à maintenir celle-ci sous la barre des 2%. Si l’inflation devait rependre, elle remontera ses taux, c’est sa mission de base. Fondamentalement, on ne rembourse plus les emprunts, on les refinance.

L’endettement n’est-il pas un problème selon vous?

Il faut éviter de tomber dans des scénarios avec effet boule de neige. Par contre, il faut oser reconnaitre que la limite de 60% est artificielle et ne repose pas sur une base scientifique. Elle découle d’une volonté politique, allemande en particulier. Aujourd’hui, l’endettement moyen dans la zone euro est de 90%, soit 50% au-dessus de l’objectif, et on vit avec. Le traité a presque 30 ans, l’euro est un magnifique succès, mais sous certains aspects, le traité ne colle plus à la réalité.

On a pour la première fois eu recours à des emprunts spécifiquement européens : c’est une étape importante?

C’est un changement majeur auquel moi-même je ne croyais pas. L’idée, qui remonte à une dizaine d’années déjà, était promue par Guy Verhofstadt notamment. Ça permet de calmer le jeu sur les marchés financiers. C’est aussi une question de solidarité. Si on veut une Europe plus fédérale, cela a des conséquences. Une catastrophe en Grèce ou en Allemagne nous concerne tous, nous sommes tous dans le même bateau. Si on se dit citoyen européen, il faut des politiques communes, y compris dans des moments difficiles.

La progression de l’endettement des deux entités francophones, Région wallonne et Communauté française, est-elle tenable?

Ce n’est pas tenable sur le long terme. Une fois qu’on sera sorti de cette crise, il faudra avoir une réflexion politique non partisane sur la trajectoire d’endettement. Tout comme on a fait un pacte scolaire dans les années 1950, il faudra élaborer un pacte budgétaire. Je suis keynésien mais il est quand même dangereux de mettre l’avenir d’un pays ou d’une région entre les mains des marchés financiers. Evitons par contre de faire les mêmes erreurs que pour le Traité de Maastricht : si on considère que les trajectoires n’ont de sens que moyennant une certaine croissance et un minimum de stabilité, il faut prévoir les situations où on peut s’écarter de la trajectoire.

Pourquoi plaidez-vous pour un fédéralisme articulé autour de quatre Régions?

Le modèle belge actuel est techniquement bien pensé. On a toujours trouvé des solutions à nos problèmes, ce qui dans un pays avec trois langues n’est pas nécessairement évident. Mais au bout de six réformes de l’État, on a abouti à une lasagne institutionnelle que les citoyens ne comprennent plus et qui, en situation de crise, génère des problèmes de coordination. Le système souffre surtout d’une faiblesse structurelle majeure, c’est que les Communautés ne peuvent pas lever d’impôts alors qu’elles votent pourtant des décrets équivalents à des lois. D’où l’idée de confier aux Régions les compétences des Communautés.

Qu’adviendrait-il de l’enseignement à Bruxelles dans une telle configuration?

Si la structure institutionnelle est complexe, c’est principalement parce qu’il y a Bruxelles. Donc si le problème est Bruxelles, alors résolvons-le à Bruxelles. Concrètement, si on confie les écoles en Wallonie à la Région wallonne, confions les écoles bruxelloises francophones à la Région bruxelloise dans sa partie francophone et les écoles bruxelloises néerlandophones à la partie flamande de la Région bruxelloise. Ce ne serait pas nécessairement facile à mettre en place, mais au moins c’est une simplification.

Les francophones doivent-ils redouter l’échéance de 2024, lorsque les flux financiers nord-sud vont se tarir?

La sixième réforme de l’État, qui a été conduite par un Premier ministre francophone, ne nous a pas été dramatiquement défavorable, contrairement à celle de 1989 qui a mis la Communauté française en cessation de paiement au bout de trois ans. Avec la sixième réforme de l’État, la Wallonie perd 620 millions d’euros parce qu’on approfondit la décentralisation. Il y a cependant un accord pour mettre les 620 millions entre parenthèses pendant 10 ans, soit jusqu’en 2024. En 2024, la Wallonie perdra un dixième de ce montant, soit 62 millions. La deuxième année 124 millions et ainsi de suite pendant dix ans. Cela permet à la Wallonie de se préparer. Malheureusement, on a eu plusieurs crises et au lieu de se constituer un bas de laine, la Wallonie s’est endettée encore plus. Si on est amené à négocier une nouvelle réforme de l’État en 2024, on pourrait peut-être revoir ce mécanisme de sortie à la lumière des crises qui sont survenues. Mais avant cela, les francophones ont intérêt à se parler et à examiner ce qu’ils pourraient accepter. Le gouvernement De Croo a mis les questions institutionnelles au frigo et c’est une bonne chose. Mais à un moment donné, il y aura des demandes flamandes. Si la ligne de défense se limite à n’être demandeur de rien, elle finira un jour par craquer comme ce fut le cas avec la ligne Maginot.

Faut-il fixer des tabous auxquels on ne peut toucher?

Ce que nous enseignent les six réformes de l’État, c’est précisément qu’il n’y a pas de tabous. On a longtemps dit, même côté flamand, qu’il était exclu de toucher à la sécurité sociale. Or avec la scission des allocations familiales, on a touché à la sécu. La question, c’est comment on va financer cela? Si c’est chacun avec ses propres moyens, cela risque d’être compliqué pour la Wallonie. Mais si on met en place des mécanismes de solidarité intelligents, tout devient plus discutable, voire acceptable. Le drame de la Belgique n’est pas linguistique, il est avant tout économique. C’est cela qui crée des tensions. Plus la Wallonie se rapprochera de la Flandre au plan économique, plus les tensions vont s’apaiser.

"Finances publiques, la Belgique fédérale dans l’Europe", Giuseppe Pagano, éditions Université Ouverte, 392 pages, 25 euros