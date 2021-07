Grève des sans-papiers: les hospitalisations se multiplient

Les faits

Depuis le 27 mai, 450 étrangers sans-papiers observent, à Bruxelles, dans une église et sur deux sites universitaires, une grève de la faim pour réclamer leur régularisation . Des groupements de citoyens et des organisations syndicales appellent, quant à elles, à des régularisations transitoires. Sammy Mahdi (CD&V) secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, s'y est, quant à lui, opposé.

Hospitalisations en série

Les hospitalisations se poursuivent à un rythme soutenu depuis la fin de semaine dernière et la situation est préoccupante. On dénombrait, dimanche dernier à l'église du Béguinage , environ 15 hospitalisations . Sept personnes ont également été admises à l'hôpital lundi, trois durant la nuit de lundi à mardi, ainsi que dix personnes durant la journée de mardi.

La Coordination s'insurge

Et pour cause... Les actions de Sammy Mahdi, n'ont pas abouti et le Premier ministre Alexander De Croo a refusé de prendre l'affaire en main, affirme l'organisation. Selon le réseau de coordination, il n'y a plus aucune raison de s'opposer à une régularisation, "sauf si l'on souhaite vraiment banaliser des vies humaines ou si on a d'autres intentions sombres".