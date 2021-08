Hausse des recours contre les décisions des conseils de classe

Les conseils de recours, qui sont composés de directeurs d’établissements actifs ou retraités, débuteront l'examen des dossiers cette semaine: 1.020 concernent l'enseignement confessionnel et 880 le non confessionnel. D'ici le 31 août, ils devront examiner si ces recours sont recevables et ensuite se pencher sur l'opportunité de réformer la décision initiale des conseils de classe. L'an dernier, seules 14,8% des décisions avaient été revues.