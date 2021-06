Il faudra réserver pour visionner les matchs de l'Euro sur écran géant

Les directives pour la diffusion des matchs de l'Euro 2020 sur écran géant sont enfin connues. Selon une circulaire de la ministre des Affaires intérieures, Annelies Verlinden (CD&V), les activités devront, tant que possible, être organisées en extérieur et être soumises à un système de réservation, rapportent Het Nieuwsblad et Gazet van Antwerpen.