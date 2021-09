Inondations: Alexander De Croo répond à l'appel de la Wallonie

Le ministre-président wallon Elio Di Rupo a écrit au Premier ministre pour lui demander plus de solidarité fédérale envers la Wallonie à la suite des inondations. Alexander De Croo lui a répondu.

"Nous avons bien reçu la lettre du ministre-président wallon concernant la situation post-inondations en Wallonie . Alexander De Croo et Elio Di Rupo en ont parlé dès sa réception. Un rendez-vous a, entretemps, déjà été fixé entre nos deux cabinets pour que soient explorées techniquement les demandes actuelles de la Région", indique, ce jeudi, le cabinet du Premier ministre.

Le ministre-président wallon Elio Di Rupo (PS) a formulé une demande au fédéral: faire preuve de plus de solidarité suite aux inondations , dans ce courrier adressé au Premier ministre Alexander De Croo (Open Vld), deux mois après les inondations meurtrières qui ont frappé le sud du pays, rapportait-on ce jeudi matin .

Baisse de la TVA et prolongation du droit passerelle

La Wallonie appelle également le Fédéral à prolonger le droit passerelle. Et face aux charges financières imprévues à la suite des inondations, la Wallonie attend du Fédéral une garantie sur les emprunts contractés pour la reconstruction.

"Depuis le 1 er jour, le dialogue a été constant et les contacts ont été réguliers. La présence d'Alexander De Croo lors de la conférence de presse annonçant la mise en place du Commissariat wallon à la reconstruction en est le meilleur témoin", répond le cabinet du Premier ministre.

"L'engagement constant du Fédéral"

"Cet engagement du fédéral s'est traduit dans les actes par l'annonce cet été d'un certain nombre de mesures parmi lesquelles l'abaissement à 6% de la TVA pour la reconstruction des habitations situés dans les zones sinistrées. Cette mesure concerne également l'ensemble de l'année 2022", annonce d'ores et déjà le Premier ministre.

"La cellule d'appui fédérale est, elle, toujours active", poursuit le cabinet. "Depuis sa mise en place, le 5 août 2021, elle a permis, entre autres, l'organisation de plus de 135 opérations de nettoyage, la distribution de centaines de milliers de repas, la mise à disposition de cabines de douche dans les zones les plus touchées et la coordination d'une aide psychosociale pour les citoyens à travers 45 institutions."