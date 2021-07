Intempéries: la Belgique active le mécanisme européen de protection civile

Les fortes pluies des derniers jours ont occasionné des dégâts importants dans le sud mais aussi dans le nord du pays. La ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden (CD&V) a d'ailleurs enclenché le mécanisme de protection civile de l'UE.

Une grande partie de la Wallonie et plusieurs provinces flamandes se trouvent jeudi dans une situation catastrophique en raison des violentes intempéries qui s'abattent sur le pays.

En raison de violentes intempéries qui frappent plusieurs provinces du pays, la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden (CD&V) a indiqué avoir activé le mécanisme de protection civile de l'UE pour faire face aux dégâts provoqués par les intempéries. Ce mécanisme européen permet de faire appel aux autres pays pour des besoins spécifiques. Il permet aussi de mobiliser "l'équipe européenne de soutien de la protection civile, par l'intermédiaire duquel la Belgique peut avoir recours à du matériel et à des secouristes supplémentaires", note le cabinet Verlinden.

Les trains à l'arrêt

Les fortes pluies ont en effet fait sortir de leur lit un grand nombre de cours d'eau en Wallonie, provoquant des inondations d'habitations et de voiries, l'évacuation de certaines communes et de camps de mouvements de jeunesse, ainsi que des perturbations sur le rail.

Infrabel a décidé, ce jeudi matin, de mettre le réseau ferroviaire à l'arrêt dans le sud du pays en raison des intempéries, a annoncé le ministre de la Mobilité, Georges Gilkinet. "Vu les intempéries exceptionnelles et malgré tous les efforts de son personnel, Infrabel m'informe ce jeudi matin de sa décision de devoir mettre le réseau ferroviaire à l'arrêt au sud de la Belgique. Il est, en effet, impossible d'assurer la circulation en toute sécurité des trains pour les voyageurs ou d'avoir accès aux zones les plus stratégiques pour leurs équipes", a déclaré le ministre.

Plans catastrophes enclenchés

L'Institut royal météorologique (IRM) a placé la province de Liège en code rouge, tandis que les provinces de Namur et Luxembourg demeurent, pour le moment, en vigilance orange. Selon l'IRM, les averses devraient perdurer jusqu’à jeudi soir.

Des plans catastrophes ont donc été activés dans ces provinces afin de faire face aux violentes intempéries.

Vue en plein écran Une grande partie du territoire wallon est en état d'alerte ou de pré-alerte de crue (situation au 15/07/2021 à 08h41). ©innondations.wallonie.be

Situation critique en province de Liège

La gouverneure faisant fonction de la province de Liège, Catherine Delcourt, a décidé, mercredi, d'activer une phase provinciale de gestion de crise. Elle a aussi pris la décision d'évacuer de façon préventive plusieurs habitations dans les communes de Limbourg, d'Eupen - où on déplore deux décès et plusieurs personnes disparues -, et de Baelen.

D'autres communes sont également impactées, comme Esneux, Ferrières, Raeren ou encore Trooz. Mercredi soir, les pompiers de la province dénombraient déjà près de 200 interventions.

La Meuse pourrait déborder

La Meuse pourrait déborder ce jeudi en début d'après-midi.

Catherine Delcourt et le bourgmestre de Liège Willy Demeyer conseillent dès lors aux habitants et commerçants des quartiers en bord de Meuse (Coronmeuse, Saint-Léonard ou encore le centre-ville) de prendre des mesures préventives telles que vider les caves, prévoir des matériaux étanches pour le soupirail ou encore du matériel de surélévation.

Évacuations des camps à Namur

La gouverneure faisant fonction de la province de Namur, Marie Muselle, a également décidé, mercredi, d'activer la "phase provinciale de crise". Les services de la gouverneure y assurent une coordination avec les pompiers et les communes du sud de la province, pour l'évacuation de plusieurs camps scouts en raisons des fortes précipitations.

En province de Namur, la chaussée est inondée sur l'A15 (E42) à hauteur d'Andenne en direction de Mons. L'accès est fermé et la situation est aussi jugée dangereuse. À Andenne encore, des coulées de boue sont aussi constatées sur la N921 dans les deux sens, ce qui rend le passage difficile. La situation est aussi qualifiée de dangereuse.

Rochefort, Couvin et Viroinval sont les plus touchées, plus de 50 camps scouts ont été évacués sur ces trois communes et plus de 20 camps sur l'ensemble des autres entités. La Fédération des scouts a contacté, par ailleurs, plus de 120 camps. Certains seront interrompus, d'autres repoussés, tandis que certains seront mis à l'abri le temps que les averses passent. Les Guides catholiques de Belgique ont également été forcés d'évacuer une dizaine de camps.

Vue en plein écran Plusieurs camps scouts ont été évacués à Rochefort dans la nuit de mercredi à jeudi. ©BELGA

Du côté néerlandophone, les Scouts et Guides de Flandre ont évacué une quinzaine de camps. FOS Open Scouting a dû procéder à l'évacuation d'un certain nombre de camps alors que Jeugdbond voor Natuur a dû interrompre un camp à Tellin, en province de Luxembourg, et un autre à Wirtzfeld, en province de Liège. Enfin, un groupe de KSA Vlaanderen a été entièrement évacué.

Vue en plein écran

Seuils d'alerte de crue

En raison des intempéries, de plus en plus de cours d'eau sont en phase de crue en Wallonie. Désormais, toute la province de Liège et une grande partie de celles de Luxembourg, de Namur et du Brabant Wallon sont en alerte de crue (phase rouge), indique mardi la direction générale opérationnelle des Voies Hydrauliques wallonnes sur son site web. Seule le Hainaut est relativement épargné.

Dans le Luxembourg, les bassins de l'Ourthe, de la Lesse et de la Lhomme sont en phase rouge au nord. La Chiers et ses affluents, à l'extrême sud de la province, sont également en alerte.

La Vierre et la Haute Semois sont, elles, en pré-alerte de crue. Concernant la province de Namur, tous les cours d'eau, à l'exception de la Haute Meuse, de la Mehaigne et de la Basse Sambre et de ses affluents, qui sont en code jaune, sont en phase d'alerte de crue. Dans le Brabant Wallon, la Senne et ses affluents ainsi que le canal Charleroi-Bruxelles sont en phase normale (verte). Le reste de la province est en rouge.

Une situation sans précédent en Flandre

Les fortes pluies de ces derniers jours et heures ont également occasionné de gros problèmes dans le Brabant flamand. Les bourgmestres de Glabbeek et Geetbets évoquent des situations "catastrophiques" et "sans précédent", tandis que les pompiers de Louvain sont submergés d'appels d'urgence.

"La situation est catastrophique", explique Jo Roggen, bourgmestre de Geetbets. "Nous sommes sous eau depuis plusieurs heures et il ne semble pas que la situation s'améliore rapidement. Dans la Hogestraat, l'eau est montée à un mètre sur une distance d'environ un kilomètre de long, mais il y a plusieurs autres points critiques. La Gete charrie l'eau venant du Limbourg et de Wallonie, et ce n'est pas fini".

Glabbeek connaît également d'importants embarras.

Luxembourg également touché

Le gouverneur de la province de Luxembourg, Olivier Schmitz, a déclenché une phase provinciale de gestion de crise mercredi en début d'après-midi.

Les usagers de la nationale en direction du Luxembourg sont invités à faire demi-tour à hauteur de Charneux. Un itinéraire est conseillé vers Luxembourg via la E411 au départ de Courrière.

Les nombreuses précipitations posent de gros soucis dans les régions de Famenne-Ardenne et Semois et Lesse, expliquent les services du gouverneur. Certains villages dans cette zone sont également très durement touchés. De nombreux axes routiers sont impraticables. La circulation est compliquée en de nombreux endroits.