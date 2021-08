Jean-Marc Nollet: "Si la réponse du marché est insuffisante, on pourrait prolonger un ou deux réacteurs"

Pour sa rentrée politique, le coprésident d'Ecolo répond aux critiques sur les centrales au gaz et presse la Vivaldi d'agir pour diminuer nos émissions de C02.

À l'heure où les éléments se déchainent, causant mort et destruction, où les experts du Giec tirent à nouveau la sonnette d'alarme quant à notre avenir climatique, le parti Écolo est attendu au tournant. Par sa base et son électorat, mais également par une partie de la jeunesse qui prépare la relance des manifestations climatiques. Les verts sont au pouvoir en Wallonie, à Bruxelles et au Fédéral et doivent prouver qu'ils peuvent faire la différence. Le coprésident d'Écolo a choisi L'Echo pour sa rentrée. Rendez-vous dans le décor minimaliste de la Green House, le siège bruxellois d'Ecolo/Groen. Trois sujets s'imposent : les inondations qui ont dévasté une partie de la Wallonie en juillet, l'impact des conclusions du Giec sur l'action des gouvernements et la sortie du nucléaire.

On attaque en lui demandant si la gestion des voies hydrauliques par la Wallonie pose question aux écologistes, qui sont en charge de ce portefeuille via le ministre régional Philippe Henry. "On est face à un événement extrême, répond-il. Ce n’est pas une surprise, car avec le dérèglement climatique, inondations et sécheresses vont se multiplier. Ici l'épisode est exceptionnel, il y a une part de hasard sur le fait que cela tombe en Wallonie et en Allemagne. Aurait-on pu l’éviter ? Non, c’est la force de la nature. Par contre, on peut mettre en place des politiques pour que ce type de phénomène soit moins dévastateur. Sur la localisation des logements, l’aménagement du territoire, l’agriculture, l’égouttage, etc. Et il y a un devoir moral vis-à-vis des victimes et des générations futures de faire la clarté."

Il développe. "Il faut faire la clarté sur trois points. Un, sur la manière dont la crise a été gérée au niveau de secours, de l’aide, des évacuations. Deux, sur les moyens humains et matériels disponibles ainsi que sur les procédures. Je dis cela, car les restrictions imposées par le gouvernement fédéral précédent pour ce qui concerne la protection civile, ce n’est pas rien: 750 personnes en moins, personnel et bénévoles, deux tiers des casernes en moins. Cela a un impact sur la disponibilité des moyens. Trois, sur les origines : le dérèglement climatique et l’aménagement du territoire."

Une commission d'enquête interfédérale

Pour faire cette clarté, Écolo est favorable à la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire mais "à la condition que l'enquête judiciaire en cours le permette", balise Nollet. "J’irais même plus loin, pourquoi ne pas imaginer une commission d’enquête interfédérale?" Elle associerait des députés régionaux et fédéraux, ce qui n'a jamais été fait, mais pourrait se justifier en raison des compétences exercées par les deux niveaux de pouvoir lors de cette catastrophe. Jean-Marc Nollet en profite pour indiquer que cette proposition correspond à la vision institutionnelle de son parti. "Il faut renforcer le Fédéral dans sa capacité d’agir dans trois situations, expose-t-il. Quand il y a urgence, quand il y a un besoin fort de coordination et quand un désaccord persistant empêche la Belgique d’avancer. Le dernier mot doit appartenir au Fédéral."

On en revient aux inondations pour lui demander s'il n'a pas été surpris du fait que personne n'avait prévu l'ampleur des précipitations. "C’est une question importante à laquelle la commission devra répondre. Je veux rester prudent, mais les premiers éléments nous disent qu’une telle concentration de pluies sur un temps aussi serré n’a pas été observée depuis plus de 100, voire 200 ans. Si les procédures ont été respectées, il faut savoir si le modèle mathématique qui sert aux prévisions doit être remis en question. Mais je le répète, c’est une hypothèse et non une conclusion." Une étude poussée sur les effets du dérèglement sur le climat belge est-elle nécessaire ? "C'est le sens de la démarche du ministre Philippe Henry. Le marché a été lancé pour initier un travail interuniversitaire et faire la clarté sur la gestion, mais aussi identifier comment améliorer les choses. Nous avons besoin d'un regard scientifique pour voir si nos modèles sont adaptés au dérèglement climatique."

"Il faut créer une véritable sécurité environnementale. Aujourd'hui, le climat est devenu un enjeu de sécurité nationale."

Il embraye en se répétant. "Ces événements extrêmes vont se multiplier en fréquence et en intensité, il faut anticiper et protéger les citoyens. Le climat nous oblige à voir le monde autrement. Il en va de la stabilité du pays. Il ne s’agit pas d’idéologie, mais de sciences. À côté de la sécurité sociale, il faut créer une véritable sécurité environnementale. Aujourd'hui, le climat est devenu un enjeu de sécurité nationale." Parallèlement à la réduction "drastique" des émissions de CO2, il va falloir "s'adapter aux conséquences du dérèglement climatique et protéger les plus fragiles", dit-il encore. "Cette dimension doit prendre plus de place dans les politiques à tous niveaux. Il faut mieux penser l’aménagement du territoire, éviter certaines dérogations pour les constructions, penser aux vases d’expansion, aux réseaux d'évacuation des eaux, à la place laissée aux méandres des rivières, à la nature. Certains ont souri quand le gouvernement wallon s’est donné pour objectif de planter un million d’arbres et 4.000 km de haies. On voit dans certains endroits que cela peut freiner les choses."

Après les objectifs, les mesures

Quant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, il "s'agit du défi de toute une génération", plante-t-il. On lui demande si le dernier rapport du Giec aura un impact sur la feuille de route du gouvernement De Croo. "Vous ne m’entendrez pas pointer du doigt, culpabiliser ou exprimer un point de vue désespéré sur la situation, mon premier message est positif. Ce n'est pas gagné, la Belgique comme le monde a pris beaucoup de retard, mais cela reste possible. Mon deuxième message, c’est qu’on n'a plus de temps à perdre. Il faut une mobilisation de tous tout le temps et une accélération des décisions. On a veillé à inscrire dans les accords de gouvernement des objectifs alignés sur les besoins, sur l’accord de Paris. C’est le cas dans trois gouvernements sur quatre, les écologistes n’étant pas au gouvernement flamand. En 2021/2022, il faudra prendre des mesures qui traduisent ces objectifs. En mobilité, en construction, en énergie, en alimentation, en aménagement du territoire et au niveau de la politique industrielle."

On cite alors l'accord de gouvernement Vivaldi qui prévoit une conférence sur la transition et des objectifs intermédiaires dont on n'a encore rien vu. "Je dis que pour cette année 2021/2022, il faut traduire nos objectifs en mesures, c’est mon message pour la rentrée. Le Fédéral doit être en mesure d’aller à la Cop26 de Glasgow, en novembre et décembre, avec la liste des décisions prises. La ministre Zakia Khattabi a fait adopter par le gouvernement un calendrier précis. Pour le 30 septembre, l’ensemble des ministres fédéraux doivent avoir remis leurs propositions en la matière." Et d'ajouter la nécessité d'un screening continu de ces politiques, "comme pour un budget".

"Avec cette polémique sur le nucléaire, on parle de moins d'un vingtième de la politique énergétique de la Belgique."

On réplique que la question nucléaire risque d'entacher l'image de la Belgique en matière de réduction des émissions. Il s'anime et sourit : "Je m'attendais à votre question." "De quoi parle-t-on ? poursuit-il. De la prolongation éventuelle d’un ou deux réacteurs. Le reste du débat est clos. On parle donc de moins d'un vingtième de la politique énergétique de la Belgique. Quand bien même prolongerait-on ces deux réacteurs, il faudrait des centrales au gaz. Cette polémique est aussi puérile qu’inutile. L’accord de gouvernement est très clair : le calendrier de sortie du nucléaire sera respecté. Quel est-il ? Octobre 2021, la ministre de l’Énergie lancera un appel à projets pour la transition, fin novembre le gouvernement va analyser l’ensemble des réponses reçues. Si celles-ci sont suffisantes, Doel 4 et Tihange 3 fermeront en juillet et septembre 2025. S'il y a un problème au niveau de la sécurité d’approvisionnement, l’accord prévoit que le gouvernement prendra les mesures adéquates. Nous respecterons tout l’accord de gouvernement, rien que l’accord de gouvernement. Si la réponse du marché est insuffisante, on pourrait prolonger un ou deux réacteurs comme c’est prévu. Nous ne prendrons aucun risque au niveau de la sécurité d’approvisionnement. D’ici fin novembre toute polémique est inutile."

Qui va analyser la situation, quels experts, demande-t-on. "Le dépôt de projets est confidentiel pour des raisons économiques et le gouvernement va trancher", répond-il avant d'attaquer les réticences exprimées par son partenaire MR vis-à-vis de l'abandon du nucléaire. "Quant à la question des émissions, remplacer le nucléaire par du gaz peut être contre-intuitif pour quelqu’un qui n’est pas averti. Je le comprends parfaitement, mais pour un responsable politique comme Georges-Louis Bouchez qui a négocié l’accord de gouvernement, c’est soit de l’incompétence, soit de la malhonnêteté. Oui, les centrales TGV produisent du CO2, mais non elles n’augmentent pas le total des émissions de CO2. Pourquoi ? Pour le secteur électrique, les émissions sont comptabilisées au niveau européen. Dans un pot commun, ETS, qui détermine une trajectoire avec des quotas qui diminuent d’année en année. Les centrales TGV vont être de dernier cri, ce seront les plus efficientes, elles vont chasser les vieilles centrales au charbon allemandes ou polonaises du marché. Tout le monde le dit."

"Au MR, je ne sais pas si c’est de l’incompétence ou de la malhonnêteté, mais je sais que c’est de l’incohérence crasse."

Et de peler son œuf avec les libéraux dont il sort le programme énergétique d'une farde pleine de documents et de coupures de presse. "Alors au MR, je ne sais pas si c’est de l’incompétence ou de la malhonnêteté, mais je sais que c’est de l’incohérence crasse, attaque Nollet. Dans son programme électoral de 2019 intitulé "un pays stable, prospère et innovant", que dit le MR ? Un, qu'il veut sortir du nucléaire en 2025. Deux, que pour ce faire il faut construire combien ? Neuf centrales au gaz... neuf! Lors des négociations à Egmont, Écolo a refusé de rentrer dans la logique du MR. On a voulu et obtenu de réduire au strict minimum le nombre de centrales au gaz nécessaires. En date du 3 avril, le gouvernement fédéral, avec le MR, s’est mis d’accord sur un besoin défini de 2,3 gigawatts. C’est l’équivalent de deux à trois centrales. Grâce aux écologistes et aux efforts des Régions en matière d’énergie renouvelable, on est à trois fois moins de centrales au gaz que ce que voulait le MR. On peut dire que le pragmatisme a changé de camp. J’en veux pour preuve que l’Europe va donner son feu vert au mécanisme de CRM mis en place par Tinne Van der Straeten. Marghem ne l’a jamais obtenu. Il y a un jeu qui est malhonnête."

La N-VA dans le coin

D'accord, mais la position d’Ecolo sur le nucléaire n’est-elle pas dépassée ? C’est une façon de produire de l’énergie sans émissions et les risques sont moins importants qu’en 2003. "Si on parle d’un nouveau nucléaire, il nous faudrait trente ans, réplique le coprésident d'Ecolo. Notre position est pragmatique. Quels projets peuvent être mis en place à l’échelle industrielle dans des délais utiles par rapport au dérèglement climatique sans faire exploser la facture ? Le nucléaire n’est pas une solution. L’objectif pour nous ce n’est pas le nucléaire, mais d’atteindre les 100% d’énergie renouvelable, or le développement du nucléaire freine le développement du renouvelable."

"La N-VA menace donc la sécurité d’approvisionnement et risque de faire exploser les prix."

La province du Brabant flamand refuse un permis pour une centrale au gaz à Vilvorde. Y voit-il un jeu politique de la N-VA ? "La N-VA joue un jeu triplement dangereux. La principale conséquence du positionnement de la N-VA c’est que cela va faire exploser les prix puisqu’il y a moins de projets donc moins de concurrence. Deux, en s’immisçant dans les compétences du Fédéral, ils mettent à mal la confiance nécessaire pour créer un bon climat d’investissement. Tous les acteurs le disent. Trois, même en cas de prolongation d’une ou deux centrales, une à deux centrales TGV seront nécessaires, la N-VA menace donc la sécurité d’approvisionnement de base. Mais des recours existent et sont solides vu les avis dans le dossier de Vilvorde par exemple."