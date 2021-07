"Jour de liberté" en Angleterre où les restrictions sanitaires sont levées

Johnson en quarantaine

Le coronavirus a fait plus de 128.700 morts au Royaume-Uni, où les contaminations grimpent en flèche depuis des semaines. Le pays est le plus touché en Europe en nombre de cas et a dépassé 50.000 nouvelles contaminations quotidiennes deux jours de suite.

Ces contaminations au sein du gouvernement arrivent, en effet, à un moment peu opportun, alors que le pays abandonne le port obligatoire du masque et la distanciation sociale. Depuis minuit, les salles de spectacle et les stades peuvent rouvrir à pleine capacité, les discothèques de nouveau accueillir du public, le service au bar est de nouveau possible dans les pubs et il n'y a plus de limites au nombre de personnes autorisées à se rassembler. Le masque n'est également plus obligatoire, mais recommandé dans les transports et magasins.