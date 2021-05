Jürgen Conings recherché à l'international par Interpol

Jürgen Conings, le militaire d'extrême droite en fuite depuis lundi soir , est désormais également recherché à l'international . Son nom et deux photos se trouvent en effet sur le site d'Interpol. L'homme figure sur la liste des 'wanted persons' pour menaces d'attaques contre des personnes et le régime, selon Interpol.

Marche de soutien

Par ailleurs, samedi en fin de journée, après consultation du parquet fédéral et du centre national de crise, le gouverneur du Limbourg , Jos Lantmeeters, annonçait sa décision de rouvrir au public le parc national de Haute Campine . "Les recherches intensives - pour retrouver Jürgen Conings, ndlr - dans le parc sont terminées. Il n'est donc plus nécessaire de le fermer au public", a expliqué le gouverneur. Les promeneurs qui constateraient des éléments suspects sont toutefois priés de les signaler immédiatement à la police.

Plus tôt dans la journée, le bourgmestre de la localité, Raf Terwingen (CD&V), avait indiqué que la manifestation, annoncée sur les réseaux sociaux, n'aurait pas lieu.

Un groupe Facebook, baptisé "Als 1 achter Jürgen" (Tous unis derrière Jürgen), avait annoncé l'organisation ce samedi vers 14h00 d'une marche pour soutenir le fuyard. Le groupe compte plus de 24.000 membres, mais seules de 150 à 200 personnes, arborant notamment des pancartes "No License to kill" et dénonçant "les politiciens corrompus" ainsi que "les mensonges des médias", ont finalement pris part au rassemblement.