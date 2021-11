L'action des vaccins contre Omicron connue "d'ici 1 à 2 semaines"

D'ici une ou deux semaines, nous devrions connaître l'efficacité des vaccins contre le nouveau variant du coronavirus Omicron, a estimé dimanche le virologue Marc Van Ranst (KU Leuven). "A Louvain, nous n'avons pas encore été en mesure d'étudier la question. L'échantillon que nous avons examiné, en laboratoire, n'est pas assez frais pour faire des recherches supplémentaires. D'autres pays et sociétés pharmaceutiques se penchent sur le dossier : je pense que nous en saurons bientôt plus", a précisé le virologue.

La nouvelle stratégie de test contestée

Pour rappel, les ministres de la Santé des différents niveaux de pouvoir, réunis samedi en Conférence interministérielle, ont surtout discuté de l'organisation de la vaccination pour les doses de rappel, mais ont aussi abordé la stratégie de dépistage. Il a été décidé de ne réaliser plus qu'un seul test (et non plus deux) lors de la quarantaine des personnes vaccinées ayant eu un contact à haut risque avec une personne contaminée. Selon les explications du ministre, cela se traduit par l'abandon du test au jour 7, pour ne garder que le test qui théoriquement est prévu au jour 1, donc directement après le contact à haut risque. "Nous voulons rapidement libérer de la capacité de test pour les personnes symptomatiques", a expliqué dimanche Frank Vandenbroucke.