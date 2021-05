L'envie de télétravail pousse les Belges à changer d'emploi

Près de la moitié des travailleurs ont postulé ces six derniers mois. La crise du coronavirus leur a donné des envies d'ailleurs ou de télétravail structurel.

La mobilité professionnelle augmente à nouveau sur le marché de l'emploi, après avoir plongé à son plus bas niveau depuis dix ans suite au premier confinement.

Enfin, 12% des Belges ne souhaitent pas changer de fonction, mais bien d'employeur , indiquent Acerta et le site d'emploi StepStone dans une enquête réalisée auprès de 3.000 travailleurs, dont 16,6% d'ouvriers et 83,4% d'employés.

Un vent d'optimisme

Alors que les travailleurs se cramponnaient jusqu'ici à leur emploi en raison de l'insécurité économique, bon nombre d'entre eux ne restent plus les bras croisés. Preuve de cette nouvelle détermination, 45% de la population active belge a postulé au moins une fois au cours des six derniers mois, contre 34% il y a un an, lors de la première vague du coronavirus.