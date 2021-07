L'ex-patron d'Actiris œuvrera à la transition écologique des communes

Grégor Chapelle va prendre les rênes de l'ASBL Kick, lancée par la famille d'Arnoud de Pret, qui compte parmi les actionnaires de référence d'AB InBev. Premier défi? Rochefort.

Un mois, voilà le temps qu'il aura fallu à Grégor Chapelle pour dévoiler sa nouvelle casquette après avoir porté celle de directeur général d'Actiris pendant dix ans. L'homme prendra à compter de septembre la tête de l'ASBL Kick, a-t-il fait savoir fin de semaine.

Objectif? Accompagner les communes dans leur transition écologique. Alors, pas à coups de baguette magique, mais bien à l'aide d'une méthodologie bien rodée, partant de l'élaboration d'un diagnostic et d'objectifs pour aboutir à un plan d'action collaboratif concret. Et ce, en partenariat entre public et privé, afin de pouvoir capitaliser sur le maximum de forces vives.

Une première concrétisation sera donnée à voir dans la commune pilote de Rochefort, choisie en raison d'un engagement préalable, de même qu'en raison "de sa taille idéale et de la diversité des ressources qui la composent, permettant de jouer sur tous les axes de la transition", évoque l'ASBL. Deux nouvelles communes suivront fin 2021, puis deux encore début 2022. À chaque fois, l'accompagnement sera d'une durée de trois ans.

Pour ce qui est de Grégor Chapelle, le choix s'est fait assez naturellement, puisque le socialiste cherchait à disposer un jour à nouveau de leviers permettant d'avoir un impact fort "dans la construction d'un monde plus juste et le respect du vivant", nous confiait-il début juin. Il avait d'ailleurs exclu, du moins à court terme, un retour en politique – il a été échevin à Forest –, se jugeant "trop transparent et extraverti". Mais le coronavirus est aussi "passé par là et m'a radicalisé – au sens de prendre à la racine – dans mon rapport au vivant. Si nous devons retenir une leçon de cette crise, c'est que nous sommes interconnectés avec les neuf millions d'autres espèces qui peuplent notre seule planète", évoque-t-il.

L'homme pourra compter dans ses fonctions sur une série de pointures, en plus de son ex-assistante Tatiana Van Impe qui l'épaulera dans l'opérationnel. Kick compte en effet au rang de conseillers le cofondateur (aux côtés de Piet Colruyt) du promoteur immobilier gantois spécialisé dans la rénovation urbaine Revive Nicolas Bearelle, le cofondateur et ex-CEO d'Exki Nicolas Steisel, la spécialiste en modélisation de la qualité de l'eau à l'Université de Gand Elena Torfs et le coordinateur du projet Nassonia (porté par Éric Domb) et ex-président d'Inter-Environnement Wallonie Gérard Jadoul. Deux autres profils sont encore recherchés pour une expertise en matière de gestion des déchets et d'énergie et de mobilité.

Cette équipe de choc a été rassemblée par les initiateurs du projet, à savoir la famille d'Arnoud de Pret, qui compte parmi les actionnaires de référence du géant brassicole AB InBev. "Tout est parti d'une réflexion stratégique autour de notre action philanthropique, avec pour toile de fond les marches pour le climat", indique Valentine de Pret, présidente de Kick. "Si l'on faisait déjà beaucoup en matière d'éducation, à notre niveau, l'on voulait aussi adresser la thématique de l'environnement, qui requiert d'être très holistique."

Les Pret sont épaulés dans leur entreprise par Gérard Lamarche, devenu leur conseiller début 2019 après avoir occupé notamment le poste de coadministrateur délégué de GBL, mais aussi par le spécialiste en entrepreneuriat rural Geoffroy De Canniere et le consultant spécialisé en philanthropie Telos Impact.

Kick déploiera progressivement ses services d'accompagnement à travers toute la Belgique, avec l'ambition d'"en faire, en 15 ans, un territoire exemplaire en termes de préservation de la biodiversité et donc… de l'habitabilité de notre planète", conclut l'ASBL.