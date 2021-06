L'offensive d'Ecolo sur le voile islamique froisse ses partenaires

La décision de la Stib de ne pas interjeter appel du jugement la condamnant pour discrimination met l'Open Vld et DéFi très mal à l'aise à Bruxelles.

Ainsi en a décidé l'Open Vld. Le refus, par la Stib, d'interjeter appel du jugement la condamnant sévèrement pour avoir discriminé une jeune femme portant le voile, sort du cadre de l'entreprise de transport public pour atterrir sur la table du gouvernement bruxellois. C'est le commissaire du gouvernement, envoyé par le parti libéral flamand, qui s'opposera formellement à la décision de la Stib intervenue lundi soir. Balle au centre donc avec une ligne de fracture on ne peut plus claire au sein de la majorité régionale. D'un côté, PS, Ecolo, Groen et Vooruit tous opposés à l'appel et donc a priori favorables à l'autorisation du port du voile au sein de la Stib. De l'autre, l'Open Vld et bien sûr DéFi dont le président François De Smet faisait du dossier une affaire de gouvernement dès lundi soir.

À l'évidence, DéFi, attaché à la laïcité et à la neutralité exclusive de la fonction publique, n'est plus très à l'aise dans cette majorité et demande aujourd'hui au gouvernement de Rudi Vervoort (PS) de faire plier la Stib. Celle-ci dispose de 20 jours pour saisir le tribunal de deuxième instance. "Nous évaluerons notre participation à cette majorité. Avec la majorité alternative qui s'est constituée avec le PTB sur une résolution anti-Israël ne condamnant pas les violences du Hamas, commentait mardi Emmanuel De Bock, chef de groupe au Parlement bruxellois, ce sont deux coups de poignard qui montrent que PS et Ecolo ont renié certaines de leurs valeurs. S’ils ont envie de changer de majorité et de s’associer au PTB, qu’ils le disent tout de suite." Il annonce que DéFi déposera des textes pour affirmer la neutralité des services publics régionaux. De là à quitter la majorité bruxelloise? DéFi n'en est pas encore là.

Le PS face à ses ambiguïtés

L'Open Vld est indisposé également. Sur BX1, le ministre Sven Gatz jugeait qu'un appel de la Stib était indispensable pour jeter les bases d'un débat global sur la neutralité qui doit, selon lui, aborder la question du sexisme au sein de la Stib. "Le gouvernement ne peut plus éviter le débat", estime-t-il. Côté néerlandophone, c'est évidemment du pain bénit pour l'opposition N-VA et Belang. Alors que le PTB se réjouit de la décision de la Stib, l'opposition MR s'en désole et prépare elle aussi des textes visant la neutralité des services régionaux.

Côté gouvernement, le PS risque donc d'être confronté à ses propres clivages alors que le boulevard de l'Empereur a entamé une réflexion en vue de dégager une position claire sur la question des rapports entre neutralité et voile islamique. Le ministre-président Rudi Vervoort est a priori plus proche de la branche laïque du PS, incarnée par des figures de la Ville de Bruxelles comme le bourgmestre Philippe Close ou la ministre fédérale Karine Lalieux, tous en faveur d'une neutralité exclusive. Mais le président de la fédération bruxelloise du PS, le chef de groupe fédéral Ahmed Laaouej, est plutôt favorable au jugement pourtant très sévère à l'égard de la Stib. Il est sous pression interne pour clarifier la ligne de la fédération sur ces questions. Attention à l'implosion.

Un avis assassin

La direction de la société de transport avait demandé un avis juridique sur le jugement afin de soutenir l'idée d'un appel. Cet avis signé Marc Uyttendaele est assassin pour l'argumentation du tribunal du travail. Certains passages du jugement sont "d'une violence et d'une méchanceté qui n'ont pas lieu d'être dans une décision juridictionnelle", estime notamment l'avocat. "Outre qu'ils démontrent le caractère militant de la décision commentée, ils posent la question de l'impartialité du juge", ajoute-t-il ouvrant la voie à une procédure en récusation du président du tribunal. Cette consultance n'a pas suffi à faire pencher la balance en faveur de l'appel.

Interrogée au Parlement bruxellois mardi matin, la ministre de la Mobilité bruxelloise Elke Van den Brandt (Groen) a esquissé la suite. À terme, "certains" signes convictionnels seront autorisés à la Stib sur base d'une démarche participative, annonce-t-elle. En attendant, le règlement en vigueur (qui est flou) reste d'application.

Une nomination polémique Mardi, le dossier du voile s'est invité également au niveau fédéral, une fois de plus à l'initiative d'Ecolo. La secrétaire d'État Sarah Schlitz, en charge de l'Égalité des genres a fait nommer une femme portant le hijab, Ihsane Haouache, commissaire du gouvernement à l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes. Provoquant l'ire de son partenaire MR. La polémique risque de s'étendre à l'échelle nationale. Sur Twitter, le président du MR, Georges-Louis Bouchez, a assuré que cette désignation découlait d'une "prérogative de la secrétaire d'État sans que nous ayons été consultés" et qu'elle est "totalement contraire au principe de neutralité de l'État". "Pour des raisons électorales, Ecolo bafoue un principe fondamental d'une démocratie libérale", a-t-il ajouté. Tous les partis de la coalition ne partagent toutefois pas ses vues. "Évidemment qu'Ihsane Haouach peut porter un foulard. Elle a la liberté de choisir. Je ne comprends pas le problème", a souligné sur Twitter le président du CD&V, Joachim Coens. "Ils feraient mieux de se soucier de la façon de mettre plus de gens au travail en Wallonie et à la Bruxelles et non de ce qu'ils portent sur leur tête", a lancé le président de Vooruit, Conner Rousseau.